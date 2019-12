Verdens lengste undersjøiske tunnel har åpnet

– Jeg trodde ikke at det kom til å gå så fort. Jeg synes det er helt enestående å tenke på at det bare har gått sju år fra begynnelsen til dette gigantiske anlegget nå står ferdig, sier tidligere samferdselsminister og fylkesmann i Rogaland, Magnhild Meltveit Kleppa.

Flere mener den tidligere Sp-toppen selv må ta mye av æren for at Ryfylketunnelen har blitt virkelighet. Kleppa tok også det første spadestikket i 2012.

Klokka 12 mandag løftet hun opp bommen og slapp de første bilene inn i tunnelen fra Solbakk-siden mot Stavanger.

Varaordfører i Stavanger, Dagny Sunnanå Hausken, fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg, Magnhild Meltveit Kleppa, Irene Heng Lauvsnes og Gunnar Eiterjord, med datteren Camilla på armen, løftet bommen til Ryfylketunnelen. Foto: Magnus Stokka / NRK

Anlegget er verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Tunnelen består av to tunnelløp på 14,4 kilometer. På det dypeste er tunnelen 292 meter under havoverflaten.

Tunnelen er en del av Ryfast-prosjektet, som totalt har kostet 8,1 milliarder kroner.

Korps og taler

Tunnelen ble åpnet høytidelig med korpsmusikk og taler fra Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes og prosjektleder Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Tidligere samferdselsminister og fylkesmann i Rogaland, Magnhild Meltveit Kleppa, var på plass på Solbakk da Ryfylketunnelen ble åpnet. Foto: Magnus Stokka / NRK

Klokka 12 stod de sammen med fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg, varaordfører i Stavanger, Dagny Sunnanå Hausken, og Magnhild Meltveit Kleppa og løftet opp bommen og slapp de første bilene forbi.

– Dette er det største som har hendt – det har ikke gått opp for oss ennå, sier Kleppa.

Mange møtte opp da Ryfylketunnelen ble åpnet på Solbakk mandag. Foto: Magnus Stokka / NRK

Det var Magnhild Næss og Håkon Norland som fikk æren av å kjøre først. De var 14 år gamle da de sammen med Kleppa tok første spadestikk i 2012. Nå har de lappen. Bak dem kjørte en veteranbilkortesje fra Strand veteranbilforening, deretter var det fritt frem for alle andre.

Det var rene folkefesten på Solbakk. Mange lokale hadde møtt opp for å få med seg åpningen.

På Hundvåg hadde flere møtt opp for å se når de første bilene kom ut av Ryfylketunnelen. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Nå kan vi kjøre eller ta bussen til Stavanger dag og natt. Den frihetsfølelsen, den har ikke gått skikkelig opp for meg enda, sier Mette Barkved Hansen.

– Voldsomt glad

Kleppa tror tunnelen markerer en ny tid for både Ryfylke, Nord-Jæren og Stavanger.

– Avstandene blir kortere, folk kommer nærmere hverandre, sier hun.

Den andre tunnelen i Ryfast, Hundvågtunnelen, åpner først i februar. Folk må altså fortsatt kjøre over bybrua fra Hundvåg til Stavanger sentrum.

Eiganestunnelen som går under bydelen Eiganes i Stavanger, åpner også i februar. Denne er knyttet sammen med Hundvågtunnelen og Ryfast, og gjør det mulig å kjøre nordover mot Bergen mer effektivt enn før.

Kleppa påpeker at pendlertiden blir mye kortere med Ryfast.

– Det blir like kort å pendle fra Ryfylke inn til Stavanger som det i dag er fra Jæren. Noe av det aller viktigste er derfor at ryfylkekommunene forbereder seg og har tomter klare, og trivelige skoler og kjekke barnehager, slik at flere kan trives på denne siden av fjorden, sier hun.