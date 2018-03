Utenlandske spillere blir benkeslitere i Eliteserien

Av de 112 utenlandske spillerne i Eliteserien satt 40 av dem på benken og 21 på tribunen i første serierunde. Det betyr at under halvparten av de utenlandske spillerne spilte fotball.

Det er fotballekspert og blogger for NordicBet, Joacim Jonsson, som har funnet tallene. Han mener den labre prestasjonen blant de utenlandske spillerne tyder på feil bruk av ressurser i Eliteserien.

– Her mislykkes klubbene, og det er fatalt for utviklingen av unge norske fotballspillere, mener Jonsson, som har en fortid som sportssjef i Fredrikstad FK.

Joacim Jonsson, fotballekspert og blogger for NordicBet. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Ingen av Tromsøs fem utlendinger var i startelleveren i seriepremieren. For FK Haugesund startet kun to av ni utlendinger. Sportssjef i FK Haugesund, Jostein Grindhaug, innrømmer at tallene ikke er gode nok.

– Men vi må se etter årsakene og forklaringene som ligger bak, sier han.

– Ikke gode nok

Hos FKH er forklaringen tredelt. Marko Cosic er langtidsskadd, noen av de utenlandske spillerne er nettopp hentet til klubben og trenger tid til tilvenning, mens noen ikke er gode nok.

– Vi må være ennå flinkere å hente utenlandske spillere med kvalitet, sier Grindhaug.

– Har dere gjort en for dårlig jobb med å hente spillere?

– Ja, du kan si det, men så har vi gjort en god jobb på enkelte andre spiller som vi har hentet, svarer Grindhaug.

Jostein Grindhaug, sportssjef i FK Haugesund. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Jonsson mener utenlandske spillere ofte krever mer av klubbene, både i tid og ressurser – i tillegg til at de ofte koster mer penger.

– Klubbene må satse mye, mye hardere på speiding, det er altfor enkelt nå. Man støtter seg altfor mye på agenter. Agenter er bra, og mange gjør en veldig, veldig god jobb, men de kjenner ikke til de indre forholdene i en klubb, de kjenner ikke til hva som virkelig trengs i klubben, sier fotballeksperten.

Foreslår å kutte antallet utlendinger

Jonsson mener spillerimportene er en berikelse for norsk fotball, dersom de er gode, men vil ha taket på antall utlendinger hver klubb kan ha ned fra ni til sju.

– Det har vært flere importer i norsk fotball tidligere, men jeg tror NFF med god samvittighet kan justere ned antallet. Da vil det svi ekstra om klubbene mislykkes med importspillere. Det blir en vinn-vinn situasjon: Bedre speiding og mer plass til unge, egenutviklede spillere, sier han.

Forslaget får støtte av sportssjef Grindhaug i FKH. Han tror det kan virke positivt på norsk fotball.

– Da må klubbene legge flere ressurser i egne spillere ... Hvem som er gode og hvordan de kan bli enda bedre, sier Grindhaug.

Strengere enn UEFA

Direktør i sportsavdelingen i NFF, Alf Hansen, påpeker at Norge har strengere regler enn det UEFA stiller krav om.

– Nylig kom det forslag om å innskrenke reglene til syv, men det ble nedstemt av eliteserieklubbene, sier han.

Alf Hansen, direktør i sportsavdelingen i Norges Fotballforbund. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Hansen understreker at vi trenger gode utenlandske spillere for å sikre et godt nivå på Eliteserien.

– Det er det bred enighet om. Derfor er det selvsagt viktig at treffprosenten på spillerne norske klubber henter fra utlandet er god. Vi skal være varsomme med å felle en dom etter én serierunde, og i alle fall varsomme med å konkludere om det er riktig med ni eller syv spillere, sier Hansen.