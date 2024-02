Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Stadig flere unge får infeksjoner i ørene på grunn av hyppig bruk av ørepropper.

Eirik Brun-Lunde (18) bruker ørepropper opp til åtte timer hver dag, og sover i tillegg ofte med dem i ørene.

Overdreven bruk av ørepropper fører til økt fuktighet og varme i øregangen, noe som skaper gode forhold for bakterier og sopp.

Ørepropper kan også dytte ørevoks lenger inn i øregangen som kan føre til fosrsteinet ørevoks.

Det er en økning i øregangsinfeksjoner og forsteinet ørevoks blant unge. Leger mener dette er knyttet til øreproppbruk.

Ørepropper kan irritere og skade huden i øregangen. Det kan være en inngangsport for sopp og bakterier.

– Jeg bruker nok ørepropper seks til åtte timer hver dag. I tillegg bruker jeg dem ofte på natta.

Eirik Brun-Lunde sin hyppige bruk av ørepropper gjør at han regelmessig får vondt i ørene.

– Det kommer til et punkt der du får vondt og må ta dem ut litt. Det er også ubehagelig å våkne opp etter å ha sovet med musikk på ørene, sier han.

Eirik er elev ved Stavanger Katedralskole. Han sier valget av ørepropper har mye å si for hvor vondt han får i ørene. Foto: Simon Elias Bogen

Det Eirik beskriver her er en del av et større problem i dag, ifølge leger.

Faktisk er det slik at 1 av 5 unge bruker ørepropper mer enn syv timer om dagen. Dette bekymrer fagfolk.

Går til legen med smerter

– Jeg har sett en betydelig økning i øregangsinfeksjoner og forsteinet ørevoks som skyldes bruk av ørepropper.

Usman Rana er øre-nese-hals-spesialist ved Aleris.

Han forteller at unge pasienter i tenårene sier til ham at de sovner med ørepropper i ørene, eller at de går rundt med ørepropper i timevis på dagtid uten pause.

Øre-nese-hals-spesialist ved Aleris, Usman Rana. Han ser økte plager med kløe, renning, eksem og infeksjoner i øregangene. Foto: Aleris

Gode forhold for infeksjon

– Overdreven øreproppbruk medfører økt fuktighet og varme i øregangen, og da trives bakterier og sopp, sier Rana.

Ørepropper sier han også kan dytte ørevoks lenger inn i øregangen, slik at den blir pakket og hard.

– Øregangsinfeksjoner er ofte relatert til q-tips-bruk eller mer sesongavhengig relatert til badesesongen, påpeker Rana.

Nå ser han øregangsinfeksjoner hele året. Det tror legen er på grunn av ørepropper.

Merkes av flere leger

Det finnes lite forskning som viser omfanget av øregangsinfeksjon knyttet til øreproppbruk.

Men en studie fra Pakistan viser at øregangsinfeksjon var spesielt knyttet til de som brukte ørepropper ofte (ekstern lenke).

– Utfordringen knyttet til øreproppbruk omtales av øre-nese-hals-leger i store deler av verden, sier Rana.

Ørepropper har blitt en vesentlig del av vår hverdag. Noen bruker dem mer enn andre. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

NRK har også vært i kontakt med Øre-nese-hals-klinikken i Haugesund. De bekrefter at det er et langt vanligere problem.

– Endrede vaner med økt bruk av disse i pandemien har nok gjort sitt, sier øre-nese-hals-spesialist Berge Severin Andreassen.

Det er sjeldent infeksjonene blir alvorlige, sier han.

– Men de er gjerne svært smertefulle.

Øre-nese-hals-spesialist Berge Severin Andreassen ved Haugesund ØNH. Foto: Line Møllerhaug

Opplever ikke det samme

Hans Kristian Røkenes er leder i Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi. Han kjenner seg ikke igjen i det Rana opplever blant sine pasienter.

– Jeg opplever ikke at antallet med infeksjoner i ytre øregang er økt, og jeg kan heller ikke huske at jeg har hatt noen som har hatt dette i forbindelse med bruk av ørepropper, sier han.

Likevel kan han se at infeksjoner kan oppstå.

– Infeksjoner i ytre øregang kobles til økt fukt i øret. Uansett vil hygiene være et tema. Alle propper bør rengjøres med såpe og vann og tørkes godt før bruk, sier Røkenes.

Han mener øreproppbruk kan sammenlignes med høreapparat.

– Det er ikke uvanlig med betennelse i øregangen for de som er avhengig av å bruke høreapparat. Høreapparat har også propper, så det blir samme problemstilling, sier han.

Inngangsport for sopp og bakterier

Sverre Karmhus Steinsvåg er avdelingsleder for Øre-nese-hals ved Sørlandet sykehus og professor ved Universitetet i Bergen.

Han har ingen tall, men sier det ikke er utenkelig at ørepropper fører til at flere unge nå går til lege på grunn av øregangsinfeksjon.

Avdelingsleder for Øre-nese-hals-avdelingen ved Sørlandet sykehus og professor ved UiB, Sverre Karmhus Steinsvåg. Han bekrefter at mye bruk av ørepropper kan være skadelig for ørene dine. Foto: Per-Kåre Sandbakk

– Disse proppene kan irritere og skade huden i øregangen. Det kan være en inngangsport for sopp og bakterier, sier han.

– Deilig å bruke

18 år gamle Eirik har selv aldri dratt til legen på grunn av store smerter i ørene. Men han merker at flere på hans alder oftere drar til legen med infeksjoner.

– Folk har dem i ørene konstant. Det er ikke så bra, sier han.

Eirik bruker ørepropper på jobb, skole og trening. Det har blitt en fast rutine å ofte ha lyd på øret.

– Det er jo litt deilig å bruke dem også, legger han til.

Sjansen er stor for at Eirik sine ører er plugget om du møter han. Foto: Simon Elias Bogen

– Ikke sov med ørepropper

Aleris-legen Rana fraråder deg ikke å bruke ørepropper, men at du heller burde passe på hvor mye du har dem inni ørene.

– Jeg bruker selv ørepropper, og er svært glad i dem. Men man må ta pause fra bruken og ikke bruke dem i timevis hver dag, sier han.

1 av 5 unge sover jevnlig med ørepropper i ørene (ekstern lenke). Rana sier dette ikke er en god idé.

– Dessuten bør man unngå bruk av dem når man merker at øregangen er irritert og det klør mye.

Og for deg som er mye plaget, sier legen at du burde bytte til øreklokker som går utenpå ørene.

Ørepropper burde heller ikke deles med andre. Det kan skape mye irritasjon.