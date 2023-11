Ruth Andersen er en av mange her til lands som bruker høreapparat. Tromsøværingen synes de hun har er tungvint å bruke.

Hun ønsker seg noen som er mer moderne.

– Uten hjelp fra dattera mi, så ville jeg ikke klart å høre noen verdens ting. Det er hun som har hjulpet meg hele veien, sier Andersen.

Problemet er at hun må vente til hun blir 107 år før hun får dem gratis av Nav.

Det synes hun er urettferdig.

Med et mer moderne høreapparat kunne hun klart seg selv.

Ruth Andersen (105) må ha hjelp av datter Aud Lorentzen for å bruke høreapparatene sine. Hun håper på et smutthull i regelverket, for å få nye og moderne hjelpemidler. Foto: Eva Ersfjord / NRK

Lite bruksvennlig

Høreapparatene hun nå har i hvert øre, kaller hun «konkyliene».

– De står langt ut i lufta. De er stygge. Det er ingen som vil gå med slike høreapparat nå for tida, sier hun.

Ruth Andersens høreapparat stikker ut av øret. Men det er ikke forfengelighet som gjør at hun ønsker seg nye. Foto: Eva Ersfjord / NRK

Men det er mer enn forfengelighet som gjør at Ruth vil ha nye høreapparat.

– Det er vanskelig for meg å bruke dem, og det blir mye om og men, sier hun.

Ruth sier det er vanskelig å drive med servicen høreapparatene hennes behøver. Både batteriskift og rensinga av høreapparatet er utfordrende.

Dattera Aud Lorentzen hjelper ofte Ruth med høreapparatene.

– Når hun skal skifte batteri, så skjer det ofte at hun mister dem i gulvet. Og så finner hun ikke batteriene igjen, siden hun ser dårlig.

Batteriet til høreapparatet er bitte lite. Det skal ikke mye til for at det forsvinner når Ruth prøver å bytte det selv. Foto: Eva Ersfjord / NRK

Lorentzen forteller at mora innimellom snur apparatene feil vei når de skal settes inn i ørene.

– Da hører hun ikke noe. De er også vanskelig å få inn i øret. Så det er mange ting som er et problem med et slikt høreapparat, sier dattera.

Ruths datter, Aud Lorentzen, nærmer seg 80, og er den som hjelper mora med vedlikehold av høreapparat. Foto: Eva Ersfjord / NRK

Ønsker seg ladbare høreapparat

Lorentzen er selv snart 80 år, og også hun bruker høreapparat. De er av nyere dato. Og er mye enklere å bruke.

– Jeg har noen som settes på lading når jeg går og legger meg om kvelden, forteller hun.

Ruth ønsker seg moderne høreapparat, lik de dattera har. Foto: Eva Ersfjord / NRK

Ifølge regelverket til Nav så kan du få støtte til høreapparat hvert sjette år. Skal du ha det før, må du betale for det selv.

For Ruth betyr det rundt 14.000 kroner. Hun synes det er urimelig at hun må vente på et nytt apparat.

– Jeg må ha noe som er lettvint. Slik at jeg klarer meg så lenge jeg lever.

Da Ruth og dattera tok saken opp med Nav, fikk de beskjed om at det enda var 2,5 års ventetid før 105-åringen kan få nytt apparat.

– Når jeg nå er 150 år ... Nei, hvor gamle er jeg nå? Det er ikke bare å holde tellinga!

– Om 2,5 år er jeg 107 år ... Nei, om 2,5 år så har jeg havnet under torva for lenge siden, sier Ruth lattermildt.

Ruth Andersen spøker med sin egen alder. Hun ønsker å kunne høre godt resten av livet sitt. Foto: Eva Ersfjord / NRK

Får støtte fra ørelege

Ørelegen til Ruth, Paul William Hansen, sier det er vanskelig å forstå at det ikke kan brukes skjønn i denne saken.

– Jeg synes det er ille når man har blitt såpass gammel, at man må vente så mange år på et nytt høreapparat. Det burde være mulig å tilby henne et nytt før det har gått seks år.

Ørelegen ved Ishavsklinikken i Tromsø er fritatt fra taushetsplikten. Han sier at han skjønner 105-åringen sin frustrasjon.

– Vi har et ønske om å hjelpe hver pasient til et bedre funksjonsnivå, sier han.

Nav: Seksårsregelen består

Nav bekrefter at hovedregelen er at det må gå seks år mellom hver gang en kan få vurdert nytt høreapparat.

Jan Erik Grundtjernlien er avdelingsdirektør i Nav. Han sier at alder er ikke relevant i disse sakene.

– Men det er rom for å få stønad til nytt høreapparat før det har gått seks år. Det etter gitte kriterier, sier han.

Avdelingsdirektør i Nav, Jan Erik Grundtjernlien

Sykdom eller annet som forverrer hørselstapet er sentralt her.

Men Nav kan også bruke skjønn, ifølge avdelingsdirektøren. Han sier at det kan være aktuelt i Ruths tilfelle.

– Hvis det også er sånn at det er vanskelig å betjene apparatet, for eksempel med batteri, kan det være en grunn til å fyller vilkårene for nytt apparat tidligere, sier Grundtjernlien.

Ber om løsning

Ruth Andersen håper at det kan bli tilfelle i hennes sak.

– Jeg håper på en løsning. Det er bare det jeg ber om, ikke noe annet. Når jeg legger meg ned for godt, så skal de få dem tilbake. Jeg har ikke tenkt å ta høreapparatene med meg i grava, sier den spreke og humørfylte 105-åringen.