Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Jeg hører på musikk og podkast for å få tiden til å gå, sier Oscar Wiensabel.

I rundt fire timer hver dag er ørene hans plugget med ørepropper.

– Jeg bruker de når jeg trener, er på skolen, på bussen og når jeg gjør lekser, sier han.

Han går på Stavanger katedralskole. Der legger han merke til at folk går med ørepropper konstant.

Oscar setter inn sine AirPods en del ganger i løpet av dagen. For eksempel når han gjør lekser. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

– Kan være skadelig

– Det kan gå ut over hvor godt en blir kjent med seg selv, egne følelser, behov og verdier.

Psykologspesialist Vidar Kristiansen, også kjent som @psykolog.pappa på Instagram, er tydelig.

– Om bruken av ørepropper blir så omfattende og hyppig at vi ikke tar oss tid til å tenke, føle, kjenne etter eller reflektere så kan det være skadelig, sier psykologen.

Og da snakker han ikke om ørepropper man bruker for å stenge støy ute – men ørepropper man kobler til telefonen for å lytte til musikk, videoer og podkaster.

Psykologspesialist Vidar Kristiansen. Han står bak Instagramkontoen @psykolog.pappa med nesten 50.000 følgere. Foto: Privat

Ørepropper og hodetelefoner har blitt en vesentlig del av vår hverdag. Praktisk sett er det veldig fint å høre på det du vil uten å forstyrre de rundt deg.

Men ifølge psykolog Kristiansen så kan problemene dukke opp hvis proppene brukes for mye, og til feil formål.

Stor bruk av ørepropper

En undersøkelse fra Norstat i 2020 viste at én av fem i alderen 15 til 19 år bruker ørepropper syv timer eller mer hver dag. Like mange sover med de på øret.

Lydmediet vokser i popularitet og spesielt podkast har blitt svært stort.

I 2022 ble det solgt 1,1 millioner ørepropper og 720.000 hodetelefoner i de norske elektronikkbutikkene, ifølge tall fra Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Én av fem i alderen 15–19 år bruker ørepropper syv timer eller mer hver dag. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

– Verden er proppet fullt med teknologi som sloss om oppmerksomheten vår. Hjernen blir vant til å fores med stimuli, og når den ikke får det, så skriker den etter mer, sier Kristiansen.

Han er ikke bekymret for bruken av ørepropper i seg selv.

Men:

– Jeg er bekymra for fenomenet jeg mener det er et symptom på – altså det å konstant omgås med teknologi, sier han.

– Vi trenger å kjede oss

Marte Roa Syvertsen er hjerneforsker ved Drammen sykehus. Hun deler samme bekymring som psykolog Kristiansen.

– For at hjernen skal jobbe kreativt og skapende, trenger den å kjede seg. Mye stimuli gir lite rom for kreativitet, og man føler kanskje en må fylle på med noe for å ikke bli rastløs, sier hun.

Hjerneforsker ved Drammen sykehus, Marte Roa Syvertsen. Når vi hele tiden har lyd på øret og skjerm i ansiktet, sier hun at vi har stengt omgivelsene rundt oss. Hun tror unge på grunn av dette går glipp av mye. Foto: Magne Risnes

I tillegg nevner hun at mye bruk av ørepropper kan føre til dårligere trivsel i livet generelt.

– Hvis vi bare er innadvendte og ikke åpne for eksempelvis tilfeldige møter og samtaler, får vi et dårlig møte med det som er det viktigste for helse og lykke, sier hun.

Og det viktigste for god helse og lykke sier hjerneforskeren er gode relasjoner til andre mennesker.

Psykolog Kristiansen sier det er viktig å faktisk lytte til tanker og følelser - og ikke skyve det bort.

– Det forteller oss ofte hva vi trenger. Og om vi lytter, så kan vi med en nysgjerrig og ikke-dømmende holdning forsøke å forstå hvorfor vi reagerer som vi gjør og hva vi trenger, sier han.

Mange spørsmål om psykisk helse fra unge

I 2023 fikk Ung.no rundt 9000 spørsmål som handlet om psykisk helse.

Ung.no er statens informasjonskanal til ungdom, der unge blant annet kan sende inn anonyme spørsmål som besvares av et fagpanel.

– De fleste handler i en eller annen form om å forstå og takle følelser, sier senior helserådsgiver i Ung.no, Anne Holter Bentzrød

Anne Holter Bentzrød er senior helserådsgiver i ung.no. Foto: ung.no

– Ungdom er reflekterte

En av de psykologene som svarer på spørsmål fra unge på denne nettsiden er Johanne Gautneb.

Hun er ikke særlig bekymret for at bruk av ørepropper medfører mindre tid til egne tanker og refleksjoner.

– Min opplevelse er at dagens ungdom er opplyste, reflekterte og bevisste på egne og andres tanker og følelser, sier hun.

Psykolog Johanne Gautneb. Hun tror mye bruk av ørepropper ikke har særlig store negative konsekvenser for psyken til de unge. Foto: Privat

Likevel tror hun overdreven bruk kan være problematisk med tanke på for lite mellommenneskelig kontakt og utfordring av egne tanker.

– Men unge i dag er bedre på multitasking og vil mest sannsynlig gjøre seg mange refleksjoner til tross for at de har noe på øret, sier psykolog Gautneb.

Oppmerksom på bruken

Videregåendeelev Oscar sier selv det er viktig å ta litt pause fra øreproppene.

– Hodet kan spinne noen ganger etter å ha hørt på musikk i flere timer. Så lenge du ikke går rundt med de hele tiden så går det fint.

Oscar har lagt merke til at mange medelever på Stavanger Katedralskole bruker ørepropper nærmest konstant. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Han tror det kan være en dårlig idé å gå rundt med ørepropper i tide og utide.

– Du kan jo ikke ha de på rundt middagsbordet med familien for eksempel, sier Oscar.