UiS gjør alle skoleeksamener om til hjemmeeksamener

900 studenter har skrevet under på en underskriftskampanjen som krever at alle eksamener skal omgjøres til hjemmeeksamener på Universitetet i Stavanger (UiS).

Nå har ledelsen på universitetet snudd, bekrefter rektor Klaus Mohn.

– Vi er utrolig glad for at ledelsen endelig har valgt å snu og at de ser alvoret i situasjonen, sier Mariam Sediqi.

Byggingeniørstudenten ved UiS skulle hatt tre skoleeksamener. Hun var redd for økt smittespredning når studenter reiser hjem til ulike steder etter eksamen.

Tirsdag gjorde Universitetet i Tromsø og NTNU i Trondheim alle skoleeksamener om til hjemmeeksamener.

Universitetet i Oslo kjører i all hovedsak hjemmeeksamen der det er mulig. Noen praktiske eksamener, blant annet tilknyttet legestudiet må utføres i praksis.

900 er enig

Sediqi og en medstudent opprettet onsdag en underskriftskampanje mot fysisk eksamen på Universitetet i Stavanger. På litt over et døgn har 900 personer signert.

– Det viser engasjementet til studentene. Vi vil ha klare svar og forutsigbarhet slik at vi kan forberede oss til eksamen.

STORT ENGASJEMENT: På kort tid var det mange som signerte på underskriftskampanjen mot fysisk skoleeksamen på UiS. Foto: Anna Sørmarken Vestly / NRK

UiS-rektor Klaus Mohn sier ledelsen har tatt en helhetsvurdering av situasjonen. Både regjeringens pressekonferanse i dag og elevenes underskriftskampanje har spilt inn.

– Når smitterisikoen er forverret må alle bidra med tiltak som kan få situasjon under kontroll, sier han.

UiS kommer trolig med flere tiltak som respons på pressekonferansen i morgen.

UiS-rektor Klaus Mohn. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Det var ti prosent av eksamenene på Universitetet i Stavanger som skulle gjennomføres på campus. Dermed understreker rektoren at avgjørelsen ikke er så dramatisk som den kan høres ut.

– 90 prosent av våre eksamener skulle gjennomføres som hjemmeeksamen.

Frykter studenter vil møte opp med symptomer

En undersøkelse blant deler av studenter ved NTNU viser at halvparten er villige til å stille på eksamen, selv om de har symptomer på koronasmitte.

– Dette er skremmende tall, sier Sediqi.

Flere universitet i landet prøver å få til digitale eksamener for de fleste fag, men akkurat som UiS er det enkelte som blir vanskelig å gjennomføre hjemmefra. Dette gjelder blant annet UiT og UiO.