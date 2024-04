- Næringslivet i Rogaland tilbyr stipend på 120.000 kroner for studenter som velger den nye elkraftutdanningen i Stavanger.

- Dette er et tiltak for å sikre nok kvalifisert arbeidskraft for det grønne skiftet og elektrifisering av samfunnet.

- Lyse-konsernet, Smedvig og Sparebank 1 SR-Bank har gått sammen om stipendet.

- Det nye studiet i elkraft er opprettet på Universitetet i Stavanger for å dekke etterspørselen etter denne kompetansen.

- Stipendet vil bli fordelt over tre år for alle som starter på bachelorstudiet.

- Universitetet håper dette er starten på en større stipendordning hvor bedrifter i regionen bidrar for å sikre rekruttering til yrker som sliter med å få tak i nok folk.



Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.