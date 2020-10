Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg forstår hvorfor så mange svarer som de gjør.

Det sier Malene Svensli. Hun er NTNU-student og tillitsvalgt i Norges ingeniør og teknologorganisasjon.

Undersøkelsen er sendt ut til 3.500 studenter som går på ingeniør- og teknologifag. Rundt 750 har svart.

Halvparten sier de er villige til å møte på eksamensdagen med symptomer på koronasmitte.

Usikkerhet

NTNU har allerede signalisert at alle eksamener som kan endres til hjemmeeksamen, skal endres.

Likevel er det planlagt 663 hjemmeeksamener og 591 skoleeksamener, skriver Universitetsavisa.

Svensli vil ikke oppfordre studenter til å møte på eksamen hvis de føler seg syke. Likevel skjønner hun at mange er usikre.

– Må de vente til januar. Må de vente til et nytt semester? For de med mange fag til våren, blir det mye å gjøre, sier Svensli.

– Skremmende

Andreas Trohjell er leder i Norsk studentorganisasjon. Det er landets største med over 240.000 medlemmer.

Han er overrasket over undersøkelsen.

– Det er et skremmende tall. Studenter skal selvfølgelig følge de reglene som er. Men dette viser desperasjonen blant studentene. Man ønsker at dette ikke skal gjøre at man havner bakpå med studiene sine.

Trohjell tror veldig mange norske studenter føler på akkurat det samme som NTNU-studentene. Han ber nå alle landets institusjoner gi god informasjon.

– Jeg skulle ønske det kom tydelige tilbakemeldinger med informasjon om hvordan ting skal gjennomføres. Og gjerne også eksamensformer som gjør det mulig for alle sammen å delta, sier Trohjell.

SKREMMENDE: Leder i Norsk studentorganisasjon, Andreas Trohjell, syns det er skremmende at så mange studenter er villige til å stille med koronasymptomer for å gjennomføre eksamen. Likevel skjønner han hvorfor studentene velger å gjøre det. Foto: Benjamin Skaug

Frist til 1. november

Fagmiljøene ved NTNU har fått beskjed om å holde hjemmeeksamen der det er faglig forsvarlig og praktisk mulig.

De har frist til 1. november på å melde hvordan eksamen skal gjennomføres. Etter fristen gjøres en vurdering av totalbelastningen per dag.

– Da finner vi kanskje at vi ikke har kapasitet til å gjennomføre alle skoleeksamener som fagmiljøene har ønsket. Da må de prioritere hvilke eksamener som likevel skal gjøres om til hjemmeeksamen, skriver prorektor Marit Reitan i en e-post til NRK.

Studentene skal innen utgangen av neste uke få beskjed om eksamensformen.

Må ha god smitteplan

Trondheim kommune har en rådgivende rolle til NTNU for hvordan de bør gjennomføre sine eksamener før jul.

Elizabeth Kimbell er overlege i Trondheim kommune. Hun har selv vært på befaring i noen av lokalene det foreslås å ha eksamener i.

– Vi har vært tydelig overfor NTNU at det er viktig at studenter ikke møter hvis de er syke. I tillegg må man ha en plan for hva man gjør hvis noen blir syke mens de gjennomfører eksamen.