Mandag varslet Nkom at de ikke protesterer mot svenske Elsäkerhetsverkets konklusjon i Easee-saken, og det går mot salgsforbud i EØS.

Et salgsforbud kan bli dyrt sameiet på Bryne, som Alf Berg er leder for. Sameiet har 16 garasjer med infrastruktur tilpasset Easee-ladere. Men det er kun montert Easee-ladere i fem av dem.

– Blir det salgsnekt, står vi stille og kan ikke utvide. Vi vet at flere kommer til å kjøpe elbil, så det er ikke holdbart, sier Berg.

Alf Berg er leder for borettslaget på Bryne. Han er fornøyd med Easee-laderne, og vil helst fortsette å bruke dem. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Dersom flere av beboerne vil skaffe seg elbil, og det blir salgsforbud mot Easee-laderne, må hele infrastrukturen i bofellesskapet skiftes.

– Som borettslag synes vi det er en vanskelig situasjon. Vi vil kanskje få kritikk for at vi har valgt en leverandør som vi ikke kan fortsette med. Jeg må si at jeg er litt i tvil, og er nødt til å diskutere med fagfolk.

Om de må omgjøre strukturen, kan det bli en kostbar affære, ifølge daglig leder Lennart Torkelsen i El-Team Bryne.

– Om et borettslag skal skifte ut et anlegg, kan det komme opp i et par hundre tusen kroner, anslår Torkelsen.

Det er foreløpig ikke klart hvem som må ta den regningen.

Salgsforbud – ikke bruksforbud

En salgsnekt for Easee-ladere kan gjøre at det bli travelt for elektrikerfirmaer som El-Team fremover.

Lennart Torkelsen er daglig leder og installatør i El-Team på Bryne i Rogaland.

– Det har jo blitt levert ut 700.000 ladere, og det er ikke tvil om at dette kommer til å bli et bransjeproblem, sier Torkelsen, som ikke har montert Easee-ladere siden svenskene gikk inn for salgsstopp.

Forbrukerrådets seniorrådgiver Thomas Iversen sier at folk inntil videre bør forholde seg rolig.

– Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier at det ikke er noen risiko med å bruke laderne. Det kan bli et salgsforbud, men ikke et bruksforbud – og det er to forskjellige ting, sier Forbrukerrådet.

Foreløpig kan du bruke ladeboksene til Easee som før.

– Skulle det bli et pålegg om å montere nytt overspenningsvern, er det noe folk skal ha installert kostnadsfritt. Men vi må avvente og se på utviklingen videre, sier Iversen.

Neste viktige dato er 15. juni. Da går fristen ut i EØS for å protestere mot konklusjonen fra svenske Elsäkerhetsverket om omsetningsforbud.

Gjør ingen det, blir det ulovlig å selge Easee-laderne.

Dette sier forsikringsselskapene

– Hvis du har installasjoner i hus og bygg som ikke oppfyller forskriftene, er det et brudd på forsikringsvilkårene. Det er ditt ansvar å påse at utstyret du har hjemme er godkjent.

Det sier Ole Irgens i Tryg Forsikring. Han sier forbrukerne ikke trenger å foreta seg noe før laderen eventuelt blir forbudt å bruke i Norge.

Dersom det skulle komme et bruksforbud, burde forbrukerne gjøre forsikringsselskapet sitt oppmerksom på at de har denne laderen hjemme, sier Irgens.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen i Gjensidige sier også at beslutningen fra Nkom foreløpig ikke har konsekvenser når det gjelder forsikringen.

– Forbrukerne vil ikke oppleve noen problemer når det gjelder forsikringsselskapet. Kundene kan ikke belastes for at de allerede har kjøpt produktet, sier Thoresen.

Dersom det skulle oppstå brann eller lignende hendelser, vil det ikke få konsekvenser for forsikringstakeren, sier Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i If forsikring.

– I så tilfelle vil forsikringsselskapet søke regress hos produsenten. Men det er ingen advarsler om at Easee-laderne er farlige å bruke. Vi forholder oss til det.

Skuffet over Easee

Daglig leder Lennart Torkelsen i El-Team Bryne sier han er skuffet over Easee.

– Vi kjøper et produkt av en leverandør, og når det er sluppet på markedet forutsetter vi at det er i henhold til forskrifter og standarder. Satt på spissen har vi i bransjen blitt lurt av produsenten, sier Torkelsen.

Sameie-leder Berg er klar på at Easee-saken har satt dem i en lei situasjon.

– Mine tanker er at det har gått fort i svingene med hele Easee. De var kjapt ute med en god idé, sier Berg og fortsetter:

– Det er klart at i ettertid burde de kanskje ha fått dette godkjent før de skulle selge det.

Markedssjef Martin Langeland i Easee forstår at elektrikere og kunder er skuffet.

– Vi tar den kritikken. Vi har ikke vært gode nok på dokumentasjon. Laderne de har installert er trygge, men ikke dokumentert godt nok, sier Langeland og legger til:

Leder for marked i Easee, Martin Langeland. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Vi skjønner at mange er skuffet over oss. Vi må bare legge oss flate og beklage.

Og hvem må betale dersom et borettslag må skifte hele infrastrukturen som følge av et salgsforbud?

– Det er noen av konsekvensene vi må finne ut av. Vi jobber med nye produkter som vil være kompatible med den bakplateløsningen vi har, som er viktigst for borettslag. Det vil vi løse, sier Langeland.

– Dere tar regningen?

– Vi må ta ansvaret vi skal ta. Vi komme tilbake til detaljene.