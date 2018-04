Test deg selv: Hva kan du om førstedivisjon?

Mandag sparkes årets utgave av førstedivisjon i gang. For første gang siden 80-tallet skjer det med den gamle storheten Viking på startstreken.

– Vi går for opprykk. Det sikreste er å havne blant de to øverste, men i fjor viste Ranheim at det er mulig å komme seg gjennom kvalifiseringen. Uansett blir årets sesong knalltøff, mener Viking-trener Bjarne Berntsen.

Nå starter jobben for å gjenreise Viking til gamle høyder. Første oppgave er mot Kongsvinger på Gjemselund.

– Vi har vært klar over hva som møter oss i førstedivisjon siden oktober i fjor. Har vi ikke klart og mentalt forberede oss til dette, så har vi gjort en dårlig jobb.

– Er det krise om Viking ikke rykker opp i år?

– Nei, det vil det ikke være. Det er mange gode lag i denne divisjonen. Både Sogndal og AaFK er i samme situasjon som oss. I tillegg møter vi gode lag som Sandnes Ulf og Mjøndalen. Også er det alltid noen overraskelser, svarer Berntsen.

Jakter ny spiss

61-åringen fra Figgjo har brukt vinterens overgangsmarked godt. Ikke mindre enn åtte spillere er hentet inn før årets sesong.

FORTSETTER SPILLERJAKTEN: Bjarne Berntsen har startet jobben med å erstatte Mathias Bringaker. Den unge spissen forsvant til Start i påskeuken. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Likevel er ikke den rutinerte treneren ferdig med å forsterke troppen.

– Vi prøver å få inn en til, men vi har ikke god tid.

Torsdag ble Mathias Bringaker solgt til Start. Det åpner for at Berntsen kan forsterke stallen ytterligere. Før overgangsvinduet stenger onsdag, har treneren ønske om å hente inn en ny spiss.

Men med et budsjett på 60 millioner kroner, er det lite som minner om en vanlig førstedivisjonsklubb i Norge. I andre enden av skalaen finner vi nyopprykkede Nest-Sotra.

– Viking får det vanskelig

Laget har skarve åtte millioner kroner i budsjett. Halvparten av summen brukes på A-lagssatsingen. Det betyr derimot ikke at de frykter motstanden i førstedivisjon.

– Nei nei, vi gleder oss stort. Spesielt til å møte Viking, men de gleder seg nok ikke like mye til å komme på besøk hos oss, sier lagets unge trener, Steffen Landro.

– Hvorfor?

– De er vant til å reise rundt på flotte stadioner med gode fasiliteter. Nå må de til usjarmerende Sotra, sure Florø og kalde Tromsdalen for å spille fotball. Hvis de ikke omstiller seg til hverdagen i førstedivisjon, så vil de få det tøft, svarer han.

FRYKTER INGEN: Nest-Sotra-trener Steffen Landro er igjen tilbake i førstedivisjon. Sist gang delte han ansvaret for Sotra-klubben med Ruben Hetlevik. Nå styrer han skuta alene. Foto: Erik Bentdal Støverud / Vestnytt

Må spille 30 «cupfinaler»

Den 32 år gamle strilen mener Viking har den vanskeligste veien av samtlige lag i årets sesong.

– Det er jeg helt overbevist om. Det er kjekt å møte lag som AaFK og Sogndal, men å spille mot Viking er noe helt spesielt. Det blir som å spille en «cupfinale». Viking skal være fryktelig gode om de klarer å vinne ligaen.

Viking-trener Bjarne Berntsen er forberedt på at klubben kommer til å spille 30 «cupfinaler» i løpet av årets sesong.

– Vi kommer nok til å oppleve mye av det samme som Brann gjorde. Historisk sett er Viking en stor klubb. Da blir det ekstra inspirerende for de andre lagene å møte oss, sier 61-åringen.