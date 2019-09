Toppklubber går sammen om e-sport – vil tjene penger på gaming

Sportslig suksess på banen har fått storklubbene til å se seg om etter nye områder hvor de kan bidra med treningskultur, arenakapasitet til store arrangementer og – etter hvert – penger.

– E-sport vokser voldsomt. Her skal vi bidra med våre erfaringer til å satse både på bredde og topp sier Eirik W. Henningsen, administrerende direktør i Viking Fotball.

Mens Viking har en cupfinale innen rekkevidde på fotballbanen, er Oilers godt i gang med å ta tilbake hockeytronen i Norge.

Fysisk krevende for hockeyspillerne

Noen av Oilers- og Viking-spillere fikk tidligere i uka prøve seg i en intern e-sport-kamp under smartbykonferansen Nordic Edge i Stavanger.

OPPLÆRING I CS: Tidligere i uka fikk Viking-spillerne Ylldren Ibrahimaj (til venstre), Zlatko Tripic og Runar Hove en brief før de skulle ut i e-sport-kamp mot rivalene fra Oilers. Foto: Jan Inge Haga / Nordic Edge Expo

Det var på denne konferansen at det omfattende e-sport-nettverket ble lansert i formiddag.

Foreløpig er det ikke avklart hvor mye penger de enkelte aktørene skal inn med.

Her er deltakerne i esport-nettverket Ekspandér faktaboks Viking Fotballklubb

Stavanger Oilers

Stavanger Kommune

Universitetet i Stavanger

Atea

Veni

CapGemini

K30

Noroff

Region Stavanger

Altibox

Lyse

SR-Bank

Green Mountain

Einherjar eSport

Nordic Edge

Lenovo

Gjennom hele uka har ungdomsskoleelever vist fram e-sport for besøkende på messeområdet, blant annet det populære lagspillet Counter Strike (CS).

– Mange har kanskje fått et inntrykk av at det er Red Bull-ungdommen som sitter og spiller, men dette er kraftidrett i sin form. Oilers-gutta var overrasket over hvor fysisk krevende CS-spillet viste seg å være. Økten foran dataskjermene utfordret dem dessuten i samhandling og lagfølelse, sier Terje Haukali, daglig leder i Stavanger Oilers.

Viking ser inntektsmuligheter

Samarbeidsnettverket går inn i en av verdens raskest voksende idretter hvor flere norske utøvere har hevdet seg i verdenstoppen.

I sommer vant Emil «Nyhrox» Bergquist Pedersen 13 millioner kroner under VM i Fortnite.

TETT SAMARBEID: Terje Haukali (daglig leder i Stavanger Oilers), Brita Strand Rangnes (førstelektor på UiS) og Eirik W. Henningsen (administrerende direktør i Viking Fotball) blir pilarene i det nye nettverket. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Jeg tror absolutt at det ligger penger å tjene i dette for oss som går inn og satser, sier Eirik W. Henningsen.

Han ser for seg å gå sammen med Oilers og arrangere e-sport-festivaler på klubbenes store arenaer, få tilgang til nye sponsorer, og nå ut til flere grupper.

Deltakelsen i nettverket er steg to i Vikings satsing på e-sport. Tidligere i år knyttet klubben til seg to av landets beste FIFA-spillere.

– Mange foreldre gir opp

Universitetet i Stavanger bidrar blant annet med kompetanse fra lærerutdanningen til å bygge nettverket.

– Vi skal levere flinke trenere, og vi ser enormt interessante muligheter innen livsmestring og bedre folkehelse, sier førstelektor Brita Strand Rangnes på UiS.

SPILTE FOR MINISTEREN: Gamerne fikk mye oppmerksomhet under Nordic Edge. Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) var blant dem som fikk en demonstrasjon. Til høyre Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø. Foto: Jan Inge Haga / Nordic Edge

Hun mener mange foreldre føler seg ensomme i å takle barnas gaming, og at konsekvensen ofte blir enten frislipp eller forbud. Rangnes tror denne «fangevokterrollen» overfor egne barn oppleves som tung for mange voksne.

– Vi ønsker å finne ut hvordan vi som samfunn kan takle gaming best mulig, og hvordan skolene kan bruke digitale nettverk som de uansett ikke slipper unna. Universitetet kan bidra med kritisk forskning og opplæring slik at barna får en best mulig veiledning i gamingen. Dette synes vi er kjempespennende.

– Unik mulighet

Stig Finnesand, administrerende direktør i Nordic Edge, håper å skape en modell for opplæring i e-sport som andre klubber i landet kan adoptere.

– Her ligger det en unik mulighet til å satse på talentutvikling. Hvis gamerne får et støtteapparat rundt seg som gir råd om søvn, trening og kosthold, kan man få ut et enda større potensial hos dem, mener han.

Finnesand tror at spill som en del av undervisningen er et smart virkemiddel for å øke motivasjonen og prestasjonen til elevene. På Revheim skole i Stavanger har de allerede fått gaming på timeplanen.

– Vi vet ikke hvordan morgendagens arbeidsmarked vil se ut, men yrker som involverer spillteknologi er økende, sier han.

Håper på en proffkarriere

Felix Sønneland på Jæren er med i e-sport-klubben Einherjar. Han tar ofte turen til Stavanger for å spille med likesinnede.

– Det hadde vært topp å få til store e-sport-arrangementer i Stavanger, sier 13-åringen.

SPILLER OG COACH: John Arne Gaard Nilsen trener Felix Sønneland i spillet Counter-Strike. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Han ser allerede for seg et eget utdanningsløp som involverer gaming.

– Jeg håper dette er noe jeg kan jobbe med i framtiden, sier han.

– Hva er det beste med spillingen?

– Å trene sammen med kompiser. Det gjelder å være opplagt og ha sovet godt når du skal spille. Ellers blir reaksjonene og kommunikasjonen med de andre dårlig.

Treneren til Felix er utdannet nettopp på UiS. John Arne Gaard Nilsen har stor tro på et nettverk som kan bidra med kompetanse og ressurser til e-sport.

– Dette blir veldig viktig. For spillerne handler det om at vi skaper et sunt miljø og viser andre at det er mange som legger sjelen ned i dette. For dem som skal bli gode handler det om å legge seg på riktig tidspunkt, og trene mentalt og fysisk på samme måte som andre idrettsutøvere, sier Gaard Nilsen.