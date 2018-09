Her skjønner Henrik at han knuser jagerflypiloter

– Jeg er så klar som jeg kan bli, sier Becker og titter ned på nettbrettet foran seg.

Becker er en del av Counter Strike GO-laget til den norske e-sport-organisasjonen Nordavind.

PC-ene står på rekke og rad langs vinduene i lokalene på Valle. Skjermene lyser og blinker, men du hører bare klikkingen på musa og noen raske sveip over tastaturet.

TRENER: Her trener Henrick Becker (nærmest) sammen med resten av CS GO-laget i Vålerengas lokaler på Valle. Foto: Sindre Murtnes / NRK

Becker og lagkameratene kjenner fortsatt på skuffelsen etter å ha misset helgens NRK-sendte CS GO-event i London. Kvalifiseringen endte på bitreste vis i aller siste kamp i såkalt «overtime».

Samtidig fortsetter jakten på deltakelse i en ny majorturnering, hvor lagene kjemper om premiepotter på millioner av kroner.

Det er ingen sport i verden som vokser raskere enn e-sport, men det er fortsatt mange som ikke anerkjenner profesjonelle gamere som utøvere.

Det er jo bare et dataspill? Hvor vanskelig kan det være?

– Ekstremt hurtig

Denne formiddagen tar Becker og lagkameratene en pause fra treningen for å gjennomføre tester.

Testansvarlig og optiker Olav Torgersen har, under tittelen «Se bedre, spill bedre», testet utallige idrettsutøvere både i Norge og internasjonalt.

Torgersen har valgt ut tre tester som esportutøverne skal bryne seg på:

Måle hvor mye informasjon utøveren oppfatter på ett blikk . Flere og flere prikker kommer til syne i et hundredels sekund, og utøveren skal markere hvor prikkene dukket opp.

. Flere og flere prikker kommer til syne i et hundredels sekund, og utøveren skal markere hvor prikkene dukket opp. Måle hvor godt utøveren klarer å holde styr på ting som beveger seg . Et par svarte prikker, hvor den ene lyser rødt før start, roterer raskt frem og tilbake. Utøveren skal markere hvilken prikk som var rød. Testen starter med tre par før antallet øker/synker etter hvor godt/dårlig utøveren presterer.

. Et par svarte prikker, hvor den ene lyser rødt før start, roterer raskt frem og tilbake. Utøveren skal markere hvilken prikk som var rød. Testen starter med tre par før antallet øker/synker etter hvor godt/dårlig utøveren presterer. Måle reaksjonsevnen med begge hender. Pekefingrene holdes i to grønne sirkler på nettbrettet, og fingeren (enten venstre eller høyre) løftes så fort en sirkel blir rød.

KONSENTRERT: Her følger Olav Torgersen (t.h.) med på testene til Haakon «Radifaction» Tholo. Foto: Sindre Murtnes / NRK

Det tar ikke lang tid før vi forstår at dette er e-sportutøvernes hjemmebane.

Becker selv har en dårlig følelse, men den bekymrede rynken i pannen blir etter hvert til et smil.

Der gjennomsnittsscoren ligger på 50 for de tre ulike testene, står Becker igjen med henholdsvis 97 (informasjon på ett blikk), 66 (bevegelse) og 99 (reaksjonsevne).

– Reaksjonsevnen din scorer 99 på både høyre og venstre hånd. Hvis vi skal sammenligne deg med andre utøvere som må prestere på et høyt nivå, kan vi ta NHL-keepere. Du er mye raskere enn snittet her også, sier Torgersen og viser ham testresultatene for NHL-keeperne.

– Resultatene er veldig, veldig gode. Jeg er ikke overrasket, fordi utøvere som driver mye med gaming er avhengig av å oppfatte ting kjapt og reagere ekstremt hurtig, sier Torgersen.

TESTER REAKSJON: De aller raskeste tidene ligger ned mot 150 millisekund, eller 0,0150 sekunder, ifølge Torgersen. Foto: Sindre Murtnes / NRK

– For meg er e-sport toppidrett

I bildet øverst i saken er Beckers resultater sammenlignet med resultater fra jagerflypiloter.

Årsaken til at Torgersen har datagrunnlag herfra, er at det amerikanske forsvaret også bruker testsystemet. Det samme gjør en rekke amerikanske idrettsklubber.

Totalt inneholder basen resultater fra over 100.000 utøvere, ifølge Torgersen.

Becker er først og fremst lettet over resultatet, fordi han var så nervøs. Men i tillegg til å være e-sportutøver, har Becker også en fordel gjennom rollen har på CS-laget.

– Jeg er en såkalt «entry fragger», altså førstemann inn, så jeg er veldig aggressiv. Jeg må få med meg ting kjapt. Jeg har førstekontakt (med motstanderne), sier Becker.

– CS er et spill hvor du trenger gode reaksjoner og må være på tærne hele tiden. Du må følge med på mye informasjon som kommer, så det er ikke så overraskende, legger han til.

Det er fortsatt delte meninger om e-sport som en idrettsgren, og Becker synes derfor at det også er «deilig å få bekreftet at vi slår andre toppidrettsutøvere».

Samtidig er disse testene særlig gunstige for e-sportutøverne, som er ekstremt vant til å forholde seg til det som skjer på en skjerm.

– Det som er spesielt med e-sport, er at du ikke belaster kroppen når du trener. Men en topp e-sportutøver må reagere på et ekstremt høyt temponivå, og det må også Linoel Messi når han spiller mesterligaen. De egenskapene er ganske like, så for meg er e-sport en toppidrett hvor du har isolert de egenskapene i større grad. Men de er like viktige i andre idrettsgrener, sier Torgersen.

CS-GO: Henrik Becker trener på Valle på dagtid og fortsetter ofte hjemme på kveldstid. Foto: Sindre Murtnes / NRK

Eksempelet Pirlo

Disse testene er med på å måle hvor god persepsjon utøverne har. Persepsjon, som betyr sanseoppfatning, avgjør hvor godt utøverne klarer å oppfatte, reagere og agere på informasjonen enten i et dataspill, på en fotballbane eller på hockeyisen.

I de fleste idretter er det synet som gir deg desidert mest informasjon.

– I idrett er også dette en knapphetsressurs, fordi det skal gå veldig fort. Jo fortere du klarer å oppfatte, reagere og agere på ting, jo fortere kan du også spille eller utøve idretten din. Det igjen gjør at de utøverne som lykkes best, har veldig gode egenskaper på det å oppfatte og reagere på det som skjer – og kanskje forutse hva som kommer til å skje, sier Torgersen.

Et av de beste eksemplene finner vi på fotballbanen i Andrea Pirlo.

«Arkitekten», som han også ble kalt, hadde en unik evne til å skaffe seg så mye informasjon som mulig – så raskt som mulig.

Italieneren hadde en søksfrekvens på 0,6 søk per sekund, som betyr at han gjorde seks hodebevegelser på ti sekunder før han mottok ballen.

Da han mottok ballen, visste han allerede hvor motspillerne, medspillerne og rommene var.

«Jeg oppfatter spillet på en annen måte. Det er et spørsmål om synspunkt, å ha et bredt synsfelt. (...) Jeg fokuserer på rommet mellom meg og angriperne. Hvor jeg kan få ballen gjennom. Det er mer geometri enn taktikk», skriver Pirlo i sin selvbiografi.

NRK har tidligere skrevet om Pirlos persepsjon. Professor Geir Jordet, som har forsket på italieneren, konkluderte med at Pirlos store fortrinn lå nettopp her.

Flere og flere er blitt oppmerksomme på denne vitenskapen. Åge Hareide og Danmark er blant de som fikk besøk av Torgersen i oppkjøringen til sommerens VM.

– Dette er interessant fordi fotball handler om blant annet hurtig oppfattelse, observere farger, om dybdesyn og kunne lese avstander hurtig. Det er veldig sammensatt, og synet er jo mulig å trene, sier Hareide til NRK.

– Snittmessig sprenger de skalaen

Torgersen mener egenskapene du utvikler gjennom gaming og e-sport er overførbart til andre arenaer, selv om situasjonen er ulik.

Selv om enkelte utøvere i andre idretter kan få bedre testresultater enn e-sportutøvere, er det store bildet krystallklart, ifølge Torgersen.

– Snittmessig vil de sprenge skalaen sammenlignet med andre idretter. Du vil finne utøvere i verdenstoppen i alle idretter med ekstreme ferdigheter, og du blir ikke best i verden hvis du ikke har et ganske komplett sett av ferdigheter. Det betyr at én og én så finner du utøvere som scorer like høyt som e-sportutøverne, men som gruppe vil e-sportutøverne score høyere enn andre idretter, sier Torgersen.

Til tross for at Becker scoret høyere enn både NHL-keepere og midtbanespillere i fotball, var det ekstra spesielt å se sammenligningen med jagerflypiloter.

Denne sammenligningen har også skjedd før da danske TV 2 gjennomførte en langt grundigere test med profesjonelle gamere fra Astralis.

– Det viser bare hvor raskt du må oppfatte ting for å være god i dataspill også. Jeg visste ikke at jeg hadde så god reaksjonstid, men det er kult, sier Becker.

– Du kan jo teste Forsvaret?

– Jeg tror ikke jeg hadde taklet G-kreftene, ler Becker.