Nordmann vant VM i Fortnite

– Jeg spilte for vennene mine, familien min og mine fans, sier Bergquist Pedersen, som er fra Re i Vestfold, i et intervju med arrangøren.

Bergquist Pedersen, som går under navnet «Nyhrox» i spillverdenen, spilte sammen med makkeren «Aqua» fra Østerrike. De fikk 51 poeng, mens andreplassen fikk 47.

De to deler premien på tre millioner dollar, noe som gir nordmannen 13 millioner kroner.

– Dette var helt rått. For en nervepirrende finale, sier NRKs E-sportsekspert Vegard Lien.

– Det er som å vinne i lotto på en god dag. Det er helt ekstremt. Det er en av de største prestasjonene i norsk E-sport, sier han videre.

– Vi spilte forferdelig

De to fikk en dårlig start på turneringen lørdag, og lå lenge langt nede på resultatlisten. Men en knallsterk avslutning sørget for at de til slutt kunne strekke armene i været for seier.

«Aqua» slakter spillet deres i de første rundene.

– Vi spilte forferdelig, sier østerrikeren.

Vegard Lien er henrykt etter comebacket til «Nyhrox» og «Aqua».

– Tenk deg gutten, 16 år. Han må jo ha nerver av stål. Tenk deg hvor mange penger som står på spill. Det er jo summer man kjenner fra store idretter som golf og tennis, sier han.

DELER PREMIEN: De to unge vinnerne ble mangemillionærer lørdag kveld. Foto: Sarah Stier / AFP

250 millioner spillere

Fortnite har blitt enormt populært på verdensbasis etter at det ble lansert for to år siden. Noe av grunnen til det er at spillet er gratis.

Det er første gang Fortnite-VM blir arrangert. Det blir avholdt i New York. Spillet har 250 millioner brukere over hele verden.

Fortnite-VM er det største e-sportsarrangementet på verdensbasis når det kommer til premiepenger.

Søndag spilles det soloturnering i Fortnite-VM.

I Fortnite slippes 100 spillere ut på en stor arena, og det er om å gjøre å stå igjen til sist. Man eliminerer andre spillere ved å skyte dem.