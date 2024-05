Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Andreas Aarstad fra Raufoss fotball skal delta i EAFC24 Champions League i London, en internasjonal e-sportturnering.

Raufoss fotball er det eneste norske laget som har kvalifisert seg til turneringen, hvor de vil møte kjente storlag som Manchester City, Ajax, Juventus og PSG.

Aarstad vant nylig den norske eSerien, noe som sikret ham plass i Champions League.

Hvis Raufoss og Aarstad klarer å komme blant de tre beste i gruppespillet, vil de fortsette til kvartfinaler, semifinaler og muligens finalen som spilles 29. mai.

Premiepotten for turneringen er på 280.000 dollar, eller over 3 millioner norske kroner.

Raufoss fotball har blitt en foregangsklubb for e-sport i Norge, og har hatt sterke resultater i både NM og eSerien. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Det blir garantert mange nervepirrende oppgjør når Europas 41 beste utøvere i e-sporten EAFC24 møtes i London denne helga.

Kjente storlag som Manchester City, Ajax, Juventus og PSG skal kjempe om videre avansement fra gruppespillet i Champions League.

Ett norsk lag har kommet seg gjennom det trange nåløyet. Og nei, det er verken Brann, Molde eller Bodø / Glimt.

Andreas Aarstad stiller nemlig i den gule drakta til Raufoss fotball.

– Vi skal møte ekstremt gode spillere, men jeg har tro på meg selv og kan gjøre det bra forteller Aarstad, som opprinnelig kommer fra Sokndal i Rogaland.

Sammen setter de Raufoss på verdenskartet i e-sport-spillet FC24, spiller Andreas Aarstad og trener August Rognlien. Foto: Øystein Tommelstad

En av verdens beste

For to uker siden vant Andreas og Raufoss den norske eSerien. Det sikret ham samtidig plass i Champions League.

Han er dermed en av totalt 41 spillere fra 17 land som er klare for helgas gruppespill.

Og her kan Andreas risikere å møte flere av verdens aller beste spillere.

Selv om Andreas ikke er den første norske spilleren som spiller store internasjonale turneringer, er det første gang Norge har med et lag i Champions League.

Trener August Rognlien trekker særlig frem Manchester Citys ene lag, som ledes av tidligere verdensmester Tekkz. En vrien oppgave, men ikke håpløs.

– Jeg har sett Andreas spille mot spillere på hans nivå den siste uka. Han har slått dem. Så det er ikke helt umulig, altså. Langt ifra. Jeg har veldig trua på Andreas.

– Så har Raufoss noen mulighet til å vinne Champions League?

– Ja, er du gal! Raufoss har like stor sjanse som de andre lagene som har kommet seg til gruppespillet, sier en skråsikker trener.

Hva er e-sport? Ekspander/minimer faktaboks E-sport er elektronisk konkurransespilling der utøverne konkurrerer mot hverandre i ulike dataspill på datamaskiner eller spillkonsoller.

Noen konkurranser har pengepremier til de beste utøverne.

Oppslutningen rundt e-sport har vokst voldsomt de siste årene.

I dag kan profesjonelle turneringer følges av flere millioner mennesker verden over.

Noen av de mest populære spillene som det i dag konkurreres profesjonelt i inkluderer League of Legends, StarCraft II, Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive og Hearthstone.

E-sport-kamper foregår ofte i store turneringer. Disse turneringene blir som regel sendt direkte via internett.

EAFC, eller bare FC, er et virtuelt fotballspill på spillkonsoller som PlayStation. Spillet ble tidligere kalt FIFA. Det er i EAFC 24 det spilles Champions League denne helgen i London.

FC-spillene oppgraderes årlig til en ny versjon, med nye spillere og oppdatert informasjon. (Kilde: Store norske leksikon)

100 prosent fokusert

20-åringen fikk sitt store gjennombrudd i fjor. Da signerte han for Raufoss.

Trener August Rognlien er med på turen til London, og sier han som trener har en viktig funksjon:

– Spesielt for Andreas, som ofte mister hodet når han spiller, fleiper Rognlien og ler.

Ifølge August vil de som spiller FC24 etter hvert lære seg mekanismene. De vil beherske den rent tekniske delen av spillet.

Da vil det mentale skille klinten fra hveten.

– Det å holde konsentrasjonen i to ganger ni minutter er vanskelig. Det å kunne se alle små detaljer som skjer på skjermen. Min hovedoppgave er å holde Andreas rolig, få ham til å føle seg hjemme, sier August.

Han er selv fra Raufoss og stolt av drakta, trener August Rognlien. Nå skal den gule drakta bæres med stolthet under Champions League-gruppespillet i London. Foto: Jonas Oden Ulset / NRK

Trener på detaljer

I oppkjøringen fram mot helgas gruppespill, har spiller og trener holdt kontakt elektronisk. På rommet har trener August to skjermer: Den ene brukes til å kommunisere med Andreas, og den andre til å følge med på hvordan kameraten spiller.

– Der har vi brukt noen timer nå, sier August.

Sammen jakter de på de små detaljene. Og det er disse detaljene som skal gjøre Andreas best mulig forberedt til helgas spill.

Det er dette som er FC24: En virtuell fotballkamp med spillkonsoll. Foto: Jonas Oden Ulset / NRK

Veien videre

I gruppespillet blir lagene delt inn i totalt åtte grupper. Fra hver gruppe går bare de tre beste videre.

Dersom Raufoss og Andreas Aarstad klarer det, må de legge inn en ny London-tur i kalenderen allerede neste helg.

18 og 19 mai møtes først lagene som blir nummer to og tre i gruppespillet denne helgen. Vinnerne av disse kampene møter så gruppevinnerne fra helgas matcher.

Så drar det seg ordentlig til.

Kvartfinaler, semifinaler og finalen spilles 29. mai. Og her er det også muligheter for å dra inn litt kroner for de aller beste:

Premiepotten er nemlig på 280.000 dollar – eller drøyt 3 millioner norske kroner.

Nok en seier i eSerien for Andreas belønnes med en «high five» fra trener August. Foto: Øystein Tommelstad

Satser på FC24

Raufoss fotball er blitt en foregangsklubb for e-sport og særlig FIFA / FC24 i Norge. Klubben har pekt ut dette som et viktig område for å engasjere yngre gutter og jenter.

Øystein Tommelstad, e-sport-ansvarlig i Raufoss, sier det har vært viktig å skape en fysisk møteplass med organisert trening der trygge voksne er til stede. Klubben har i tillegg gjort seg bemerket med sterke resultater i både NM og eSerien.

– Vi er dermed blitt en klubb mange ser til når det gjelder efotball. Og mange har lyst til å være en del av klubben, sier Tommelstad.

Han tror at klubbens vilje til å satse på FC24 er en av grunnene til at Andreas Aarstad valgte å gå fra Lørenskog til Raufoss i fjor høst.

Tommelstad tror flere tradisjonelle fotballklubber vil være med i e-sport-verden fordi nettopp deres spillere blir brukt i e-spillene.

– Det er en måte å engasjere enda flere inn til klubbene og som tilskuere på vanlig fotball