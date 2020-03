Tilsto stranddrapet i tre politiavhør før han snudde

23-åringen fra Klepp ble nylig varetektsfengslet i åtte nye uker.

To jevngamle menn er siktet for drapet, og NRK har tidligere skrevet at de to kameratene kaster skyld på hverandre for at Sveli døde.

I den detaljerte kjennelsen fra Jæren tingrett går retten langt i å peke ut Klepp-mannen, og ikke den medsiktede fra Sandnes, som Svelis drapsmann:

«Ut fra en samlet vurdering av bevisene mener retten det er meget sterk sannsynlighet for at siktede satte fyr på avdøde, og at det var dette som drepte avdøde. I tillegg er det meget sterk sannsynlighet for at siktede var klar over at avdøde var i live på dette tidspunktet, og at han handlet forsettlig da han drepte ham», skriver dommerfullmektig Thomas Behné Ramsnes.

Sigbjørn Sveli var på feil sted til feil tid da han tilbød 23-åringene skyss fra Varhaug til Vigrestad. I hans egen bil gikk det fullstendig galt da 23-åringene begynte å slå ham. Foto: Privat / Politiet

I kjennelsen går det fram at mannen fra Klepp, i tre politiavhør like etter drapet, sa det var han som tok livet av Sveli, og at det var han som utøvde vold og satte fyr på 44-åringen natt til 9. desember i fjor.

Endret forklaring

Men i et fjerde politiavhør for en måned siden gikk han tilbake på dette.

I det siste avhøret nektet han for å ha drept Sveli, men sa at han «bare» slo ham fem ganger i bilen.

Han mente nå at det var kameraten som satte fyr på Sveli på stranda, og han erkjenner ikke straffskyld for drapet.

I obduksjonsrapporten går det fram at Sigbjørn Sveli var i live da han ble satt fyr på, bare 10–15 meter fra sjøkanten på Regestranden, like ved Stavanger lufthavn.

Surferen Dag Anfindsen fikk varslet politiet da turgåere tilfeldig oppdaget den avdøde mellom noen store steiner ved stranda. Foto: Erlend Frafjord / NRK

All volden som Sveli ble utsatt for gjennom flere timer denne natten kan ha gjort ham bevisstløs, men har sannsynligvis ikke vært dødelig i seg selv, ifølge den samme rapporten.

Sandnes-mannen har i sine politiavhør sagt at både han og kameraten var klar over at Sveli var i live da han ble påtent.

Politiadvokat Sondre Hauge i Sør-Vest politidistrikt sier han har registrert det Jæren tingrett skriver om rollefordelingen mellom de to 23-åringene.

Han sier at siktelsen om medvirkning for drap likevel er uendret for Sandnes-mannen.

Selv nekter Sandnes-mannen straffskyld for drap, men derimot for grov vold og frihetsberøvelse, ifølge forsvareren, advokat Inam Ghous Ali.

Utvilsomt tilregnelig, mener psykiaterne

Advokatfullmektig Karianne Kybo Nesland sier til NRK at det er ting som tyder på at 23-åringen fra Klepp ikke var tilregnelig på gjerningstidspunktet

– Han var medisinert, og det er derfor noe som tyder på at han kan ha vært psykotisk. Dette skal nå avklares av rettspsykiatere, sier hun.

I den foreløpige rettspsykiatriske erklæringen fra 20. januar i år heter det imidlertid at «det ikke kommer fram noen holdepunkter for at siktede har hatt psykotiske symptomer på noe tidspunkt».

De drapssiktede dumpet bilen til Sigbjørn Sveli på Ølberg, få kilometer fra der han ble funnet. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Rettspsykiaterne legger også til at «på dette punkt anses det ikke grunnlag for tvil».

23-åringen gikk på det betennelsesdempende preparatet Prednisolon.

Rettspsykiaterne mener likevel det er svært usannsynlig at de lave dosene kan ha forårsaket psykiatriske symptomer som svekket realitetsvurderingen hans under drapet.

Politiet venter nå på den endelige erklæringen fra rettspsykiaterne før påtaleinnstillingen går til statsadvokaten og deretter videre til riksadvokaten.

Straffesaken kommer trolig opp for Jæren tingrett tidlig i høst.