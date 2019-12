Sola-drapet: Kjørte i timevis med offeret i bagasjerommet

To av de siktede (22 og 23 år) hoppet av på togstasjonen på Varhaug søndag 8. desember, seint på kvelden.

Dette er de siktede Ekspandér faktaboks Mann (23) fra Klepp. Siktet for drap eller medvirkning til drap. Politiet mener dette er hovedmannen bak drapet. Ble torsdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. To uker i full isolasjon med medieforbud. Forsvarer: Knut Lerum

Siktet for drap eller medvirkning til drap. Politiet mener dette er hovedmannen bak drapet. Ble torsdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. To uker i full isolasjon med medieforbud. Forsvarer: Knut Lerum Mann (22) fra Forsand. Siktet for drap eller medvirkning til drap. Ble torsdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. To uker i full isolasjon med medieforbud. Forsvarer: Per Ragnar Holter-Andersen.

Siktet for drap eller medvirkning til drap. Ble torsdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. To uker i full isolasjon med medieforbud. Forsvarer: Per Ragnar Holter-Andersen. Mann (20) fra Hå. Siktet for medvirkning til drap. Fremstilles for varetektsfengsling i Stavanger tingrett fredag klokken 12. Forsvarer: Aleksander Steinsvåg.

De var på vei for å besøke den tredje siktede (20) som bor på Vigrestad, men innså at de hadde gått av ett stopp for tidlig.

Ved Varhaug stasjon så de Sigbjørn Sveli som var ute for å samle flasker, noe han likte å gjøre.

Her gikk to av de siktede av toget like før de tilfeldig traff på Sigbjørn Sveli. Foto: Arild Eskeland / NRK

Tidligere på dagen hadde 44-åringen vært på kjøpesenteret M44 på Bryne. Der ble han sist observert i 15-tiden.

Kranglet om betaling

De to unge guttene trengte skyss til Vigrestad, en mil lenger sør, og overtalte Sveli om å kjøre dem.

På vei til Vigrestad, eller like etter ankomsten dit, skal det ha oppstått uenighet om betalingen for kjøreturen.

Her er stedene som er mest aktuelle i drapssaken. Sigbjørn Sveli ble plukket opp på Varhaug, kjørt videre til Vigrestad og deretter nordover til Rege-stranden hvor han ble funnet død.

De to siktede tok over bilen og begynte å slå Sveli som ble kastet i bagasjerommet som var åpent fram mot kupéen.

Nekter å ha møtt de andre

I politiavhør nekter 20-åringen fra Vigrestad at han møtte kompisene sine på stasjonsområdet denne kvelden.

Politiet har derimot en teori om at han møtte dem på parkeringsplassen ved stasjonen, ikke langt fra der han bodde.

De mener 20-åringen kunne ha avverget drapet ved å varsle politiet om at Sigbjørn Sveli var i ferd med å bli utsatt for grov vold.

Jakter vitner fra stasjonen

«Etterforskningen viser at forhold av betydning for hendelsesforløpet i saken har skjedd på eller i nærheten av parkeringsplassen ved Vigrestad stasjon», skriver politiet i en pressemelding som ble sendt ut tirsdag.

Politiet er interessert i vitner som har vært på stasjonsområdet på Vigrestad like etter midnatt 9. desember. Foto: Arild Eskeland / NRK

Det kom et sørgående tog til stasjonen klokken 00.41 denne natten.

Politiet ber nå personer som gikk av eller på dette toget, eller som oppholdt seg i nærheten av Vigrestad stasjon fra klokken 00.30 til 01.15 natt til mandag 9. desember om å melde seg til politiet.

Politiet understreker at det ikke er holdepunkter for at drapet har skjedd på stasjonsområdet, men at de ønsker vitneopplysninger.

Kjørte nordover igjen

Fra Vigrestad kjørte minst to av de siktede nordover igjen med Sigbjørn Sveli fortsatt liggende i bagasjerommet.

I avhør skal en av de siktede ha forklart at de dumpet ham på Regestranden tidlig mandag morgen mens det fortsatt var mørkt. På stranda prøvde de å sette fyr på Sveli.

Deretter kjørte de videre noen kilometer vestover til Ølberg havn hvor de tippet bilen ut i sjøen. Fra Ølberg tok de taxi videre.

Stedet hvor Sigbjørn Sveli ble funnet var bare 15 meter fra sjøkanten på Regestranden. Foto: Gunnar Morsund / NRK

Sigbjørn Sveli ble funnet av to turgåere med hund i 16-tiden mandag ettermiddag. De tok kontakt med en surfer som varslet politiet om funnet.

To har erkjent handlingen

Tirsdag 10. desember, om kvelden, ble 23-åringen pågrepet for drapet. Påfølgende natt ble de to andre siktede pågrepet.

De to eldste ble i Stavanger tingrett sist torsdag varetektsfengslet for fire uker med brev- og besøksforbud, mens 20-åringen dagen etterpå ble fengslet for to uker.

20-åringen nekter straffskyld. De to andre erkjenner selve drapshandlingen. 23-åringen nekter straffskyld fordi han mener å ha vært utilregnelig på drapstidspunktet. 22-åringen har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet så langt.