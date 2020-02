Drapssiktede kamerater skylder på hverandre

I nye avhør har de siktede 23-åringene forsøkt å bagatellisere sine egne roller drapsnatten.

Kameratene prøver nå begge å velte skylden for at Sigbjørn Sveli (44) døde over på den andre, for selv å unngå drapstiltale.

FUNNET AV TURGÅERE: Stedet hvor Sigbjørn Sveli ble funnet var bare 15 meter fra sjøkanten på Regestranden, bare noen steinkast fra Stavanger lufthavn. Foto: Gunnar Morsund / NRK

De er siktet for medvirkning til drap på 44-åringen fra Bryne som ble funnet av turgåere på Regestranden i Sola mandag 9. desember.

Sveli var sterkt forbrent da han ble funnet på stranda.

Ingen av de siktede erkjenner straffskyld for drap eller medvirkning til drap.

Usikkert dødstidspunkt

Etter det NRK kjenner til, har politiet fortsatt ikke klart å finne ut hvem av de to som var pådriveren da Sveli ble utsatt for grov vold i sin egen bil.

Politiet jobber nå videre med å avklare rollene til de siktede drapsnatten.

TRENGTE SKYSS: De to hovedsiktede gikk av toget på Varhaug stasjon like før de tilfeldig traff på Sigbjørn Sveli. Foto: Arild Eskeland / NRK

Blant annet foreligger det videoklipp fra kjøreturen som kan gi noen holdepunkter. Klippene er funnet i de siktedes mobiler.

Etterforskerne vet heller ikke eksakt hvor og når Sveli døde denne natten.

Den endelige obduksjonsrapporten kan gi flere svar på hva Sveli døde av, og hvem av de siktede som har hovedansvaret for dødsfallet.

Kidnapping

Sigbjørn Sveli befant seg i nærheten av togstasjonen på Varhaug da de to siktede hadde behov for skyss til Vigrestad.

23-åringene tok over Svelis bil, og plasserte 44-åringen i det åpne bagasjerommet.

Advokat Inam Ghous Ali, som forsvarer den ene 23-åringen, sier at hans klient erkjenner straffskyld for grov vold og frihetsberøvelse.

Medvirkning på begge?

For politiet er det ikke noe krav å kunne bevise hvem av de to som drepte Sigbjørn Sveli.

Begge kan tiltales for medvirkning til drap, noe som i teorien kan gi like lang straff som en tiltale for drap.

Et eksempel på dette er Orderud-saken, hvor alle de fire tiltalte ble dømt for medvirkning siden det aldri ble klarlagt hvem som utførte selve drapet.

SKJULTE BILEN: Etter drapet dumpet de siktede bilen til Sigbjørn Sveli ved Ølberg kai, noen kilometer fra der han ble funnet. Bilen ble funnet og heist på land to dager etter drapet. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Et sentralt spørsmål i Sveli-saken er spørsmålet om subjektiv skyld for hver av dem:

Burde de ha forstått at Sigbjørn Sveli kunne miste livet da de slo ham gjennom flere timer?

Advokat Fredrik Schøne Brodwall, som forsvarer den andre 23-åringen, sier at heller ikke hans klient erkjenner straffskyld for medvirkning til drap.

Han vil ikke gi flere kommentarer.

Politiadvokat Sondre Hauge Johannesen ønsker heller ikke å kommentere NRKs opplysninger.