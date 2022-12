Tengs-saken: Tiltalte mener livet hans er ødelagt

– For ham er dette et ødelagt liv. Uansett utfall av denne saken, sier Stian Kristensen.

Han forsvarer den 52 år gamle mannen som er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs i 1995. Aktoratet mener han bør dømmes til 17 års fengsel. Forsvarerne vil ha ham frikjent.

I nærmere sju uker har tiltalte møtt i retten.

Ifølge aktoratet er tiltaltes DNA funnet på Birgittes strømpebukse. Hans straffehistorikk har blitt lagt frem. I tillegg til store deler av privatlivet hans.

Stian Kristensen forsvarer den tiltalte 52-åringen. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Det har vært tøft for ham mentalt å sitte i alle disse ukene og høre detaljer fra privatlivet bli brettet ut, sier Kristensen.

Han mener mediene bør gå i seg selv når det gjelder hva som refereres fra retten.

– Det gjelder episodene fra livet hans, som strengt tatt ikke har noe med det spørsmålet retten skal ta stilling til. Det er det karakterdrapet vi reagerer på.

Kristensen mener det er unødvendig å identifisere 52-åringen.

– Han synes det er fryktelig ubehagelig å bli klistret på forsiden av landets aviser med navn og bilde.

Den tiltalte har vært i politiets søkelys helt siden 1995. Foto: Privat

Ulik praksis

Noen medier har valgt å gå ut med navn og bilde på den tiltalte. Andre velger å anonymisere. Det er også ulik praksis for hva som refereres fra retten.

Lars Helle er stabsredaktør i Dagbladet. Avisa er blant mediene som har valgt å bruke navn og bilde på tiltalte.

Hva de velger å referere fra rettssalen er under kontinuerlig vurdering. Vær varsom-plakaten må hele tiden vurderes opp mot hva publikum har krav på å få vite, ifølge Helle.

Lars Helle er stabsredaktør i Dagbladet. Foto: Lars Idar Waage / Stavanger Aftenblad

– Vi er i hovedforhandlingene i tingretten. Det er tatt ut tiltale. Det vil si at det er en kvalifisert mistanke mot den tiltalte. Og han er tiltalt for noe av det mest alvorlige man kan bli tiltalt for i Norge. Det er sånne forhold som gjør seg gjeldende, sier Helle.

Han påpeker at det tok lang tid før noen medier offentliggjorde hvem den tiltalte var.

– Selv om det er offentlighet i rettspleien, så er det ikke slik at mediene kan referere alt. Og det gjør de heller ikke. Det var først da tiltalen kom at mediene begynte å bruke navn og bilde på tiltalte. Noen gjør det ennå ikke, sier Helle.

Ikke dømt

Regionavisa Haugesunds Avis dekker rettssaken. Avisa har bevisst valgt å ikke identifisere den tiltalte 52-åringen.

– Jeg synes enkelte medier har gått ganske langt i å bringe detaljer som ikke har vært relevante for det han er tiltalt for, sier ansvarlig redaktør Einar Tho.

Han forstår at det kan være belastende å få privatlivet sitt brettet ut i media. Og påpeker at tiltalte nekter straffskyld. Noe som gjorde det lett å ta en avgjørelse på å ikke identifisere.

Ansvarlig redaktør i Haugesunds Avis, Einar Tho. Foto: Haugesunds Avis

– Han benekter å ha noe med drapet å gjøre. Det er ikke opplagt for oss om han er skyldig eller blir dømt, sier Tho.

Denne uka er det prosedyrer i retten. En dom i saken er forventet i saken i slutten av februar.

– Vil dere gjøre nye vurderinger dersom tiltalte blir dømt?

– Ja, og da er sannsynligheten større for at vi kommer til å gå ut med navn og bilde, sier Tho.

En ankesak er allerede berammet i Gulating lagmannsrett i september 2023.