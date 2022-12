– Vi mener det er bevist utover enhver tvil at tiltalte har begått et seksuelt overgrep og drepte Birgitte Tengs i 1995, sa aktor Thale Thomseth.

Slik innledet aktoratet i Birgitte Tengs-saken sin prosedyre tirsdag. Nå ber de om 17 års fengsel for 52-åringen som er tiltalt for drapet.

– Birgitte hadde håp og drømmer. Hun hadde en stor omgangskrets. Hun var fortsatt et barn, men sto på terskelen til voksenlivet, beskrev Thomseth tidlig i sin prosedyre.

FORELDRENE: Karin og Torger Tengs var også på plass i retten tirsdag. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Mener han handlet med hensikt

I seks uker har hovedforhandlingen pågått i Haugaland og Sunnhordland tingrett. De to siste dagene i retten, tirsdag og onsdag, er satt av til aktoratets og forsvarernes sluttprosedyrer.

Aktoratets hovedbevis er et y-kromosom funnet i det de mener er en blodflekk på Birgitte Tengs sin strømpebukse.

– Vi mener tiltalte hadde blodtilsølte fingre, og at han tar et godt tak i fronten av strømpebuksen til Birgitte for å dra den ned. Dermed ble y-kromosomet avsatt, forklarte Thomseth i retten.

Aktoratet mener at selv om angrepet på Birgitte Tengs skal ha skjedd spontant, så har gjerningspersonen handlet for å skade.

– Tiltalte har ved flere anledninger kunne avslutte og stoppe. Derfor mener påtalemyndigheten at han har handlet med hensikt, sa aktor Nina Grande.

I sin påstand om 17 års fengsel, så aktoratet til Sjøvegan-drapet, hvor en tidligere asylsøker ble dømt til 17 års fengsel for drapet på Marie Louise Bendiksen i 1998.

Om den tiltalte skulle bli dømt, vil han få et fradrag for tiden han har sittet i varetekt. Den er per nå 485 dager.

Mener tiltalte er parafilier

Psykolog Dan Tungland og psykiater Tor Ketil Larsen har gjort en rettspsykiatrisk vurdering av den tiltalte 52-åringen.

Torsdag sist uke la de fram sin vurdering som konkluderte med at han er strafferettslig tilregnelig.

TILREGNELIG: Dan Tungland og Tor Ketil Larsen har gjort en rettspsykiatrisk vurdering av tiltalte. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Men Dan Tungland mener den tiltalte kan diagnostiseres med er «parafili».

Det er en betegnelse for å beskrive seksuelle uttrykksformer eller preferanser som objekter, situasjoner eller individer som anses for å avvike fra det normale.

Tiltalte hevder sin uskyld

Forsvarerne ber om full frifinnelse for 52-åringen som er tiltalt for å ha drept Birgitte Tengs. De mener ikke DNA-et er bevis nok.

Aktor Nina Grande brukte mye tid på å snakke om mulighetene for kontaminering av DNA-beviset.

– Vi finner ingen direkte kontakt eller indirekte kontakt mellom Birgitte og tiltalte, sa Grande.

Hun gikk også gjennom mulighetene for kontaminering av bevismaterialet på laboratoriene, åstedet, og i forhold til de personene tiltalte har vært i kontakt med i politiet og som han har pekt på i sin forklaring.

Tiltalte har hele tiden hevdet sin uskyld og mener hans DNA må ha kommet på Tengs' strømpebukse via en annen person. Eller at de to har vært i samme butikk og tatt på de samme myntene.

PÅ VEI INN I RETTEN: Den tiltalte 52-åringens forsvarere Stian Bråstein og Stian Kristensen på vei inn i Haugaland og Sunnhordland tingrett, tirsdag. Onsdag skal de holde sin sluttprosedyre. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Aktoratet mener kontaminering ikke er sannsynlig.

Forsvarerne til den tiltalte 52-åringen, ønsker ikke å kommentere aktoratets prosedyre tirsdag ettermiddag.

– Men det var en ryddig og ordentlig gjennomgang, sier forsvarer Stian Bråstein til NRK.

Tipset som aldri ble fulgt opp

Politiet har lagt mye vekt på tiltaltes tidligere straffehistorikk og hans modus i sin saksføring. Dette ble også en stor del av aktoratets prosedyre.

Tiltaltes tidligere psykolog, Jorunn Øpsen, vitnet om en episode i 1990, da tiltalte angrep kom hjem til henne og la en snor rundt halsen hennes.

Tiltalte ble dømt for hendelsen i 1991.

Øpsen tipset politiet om hendelsen få dager etter drapet på Birgitte Tengs, men tipset ble aldri fulgt opp. Politiet tok ikke kontakt med henne før i 2017 i forbindelse med den nye etterforskningen.

Ber om 1,2 millioner i erstatning

Også bistandsadvokat for foreldrene til Birgitte Tengs, John Christian Elden, prosederte tirsdag.

– Ingen beløp kan lindre på smertene, sa Elden under sin prosedyre.

ERSTATNING: John Christian Elden sa i sin prosedyre at foreldrene til Birgitte Tengs vil be om erstatning dersom det kommer dom i saken. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Han poengterte at foreldrene ikke ville be om oppreisningserstatning med mindre det kom en domfellelse i saken, men kom med et beløp om det skulle komme en dom.

– Vi ber om en oppreisningserstatning på 600.000 kroner til hver av foreldrene. Det er 20.000 kroner i året for hvert år som har gått uten svar, sa Elden.

En dom forventes i slutten av februar. Uansett utfall forventes det at saken vil bli anket. Det er allerede satt av tid til en ankesak i Gulating lagmannsrett i september 2023.