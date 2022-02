– Nå er det vanskelig å finne ord, for nå er det ikke flere, sier en tydelig preget Siv Eikemo etter at hun har lest brevet fra Karmøy kommune høyt for far, Sverre Solli.

Sverre (96) ønsker å bo i lag med kona Johanna (91) den siste delen av livet. Men kommunen mener 96-åringen ikke er syk nok til å flytte på sykehjem sammen med henne.

«Klagen imøtekommes ikke. Vedtaket om avslag på langtidsopphold på sykehjem opprettholdes, skriver kommunen.

HADDE HÅP: Siv Eikemo trodde endelig faren, Sverre Solli, skulle få sykehjemsplass i Karmøy kommune. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Siden 2020 har de søkt om sykehjemsplass fire ganger. Hver gang har søknaden blitt avslått hos kommune og Statsforvalter.

Men Solli sitt største ønske er å flytte til kona Johanna Solli, som har bodd på sykehjem i snart to år.

Denne gangen hadde de et håp.

– Jeg hadde trodd at det endelig skulle lykkes, men jeg føler de haler ut tiden, sier Eikemo. Hun sitter sammen med far Sverre Solli sofaen hjemme hos ham.

96-åringen tror også at kommunen haler ut tiden.

– De lar det dra ut, så regner de med at jeg ikke er her mer, så er de ferdige med det, sier Solli.

AVSLAGET: Brevet fra kommunen var tøff lesning. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Lå urørt i over tre måneder

Det siste vedtaket har de ventet ekstra lenge på, etter at kommunen sendte klagen direkte til Statsforvalteren uten å behandle den selv først.

I over tre måneder lå den hos Statsforvalter før det ble oppdaget og den ble sendt i retur i starten av februar.

– Dette tærer på. Jeg hadde aldri trodd at en sånn sak kunne ta så mye på som det den har gjort, sier Eikemo.

Avslaget fra kommunen sendes nå automatisk videre til Statsforvalteren i Rogaland for vurdering.

– Jeg gleder meg ikke til å fortelle det til mamma. Hun blir nok skuffet. Statsforvalteren er vel vårt siste håp i denne saken, sier Eikemo.

Kjærligheten seiret i 2013

Da Statsforvalter sendte klagen i retur til Karmøy kommune i februar, la de ved nye opplysninger i saken.

Dette var et brev fra Pasient- og brukerombudet i Rogaland, som ønsket å minne om en lignende sak fra en annen kommune i Rogaland fra 2013.

Da omgjorde daværende fylkesmann, kommunens avslag om sykehjemsplass, slik at et eldre ektepar fikk bo sammen på sykehjem.

NRK har lest hele vedtaket.

Fylkesmannen baserte den gangen vedtaket på en helhetsvurdering både av den fysiske helsen og pasientens ønske om å bo sammen med kona. Det går fram av vedtaket at den helsemessige situasjonen i seg selv ikke gav grunnlag for langtidsplass, men at ønsket om å bo sammen ble lagt vekt på i omgjøringen av avslaget fra kommunen.

– Ingen kommentar

NRK har bedt Karmøy kommune svare på hvorfor de ikke har tillagt verdighetsgarantien mer vekt, slik det er gjort i saken fra 2013.

NRK har også bedt dem om å kommentere Sverre Solli sin påstand om uthaling av tid.

Kommunedirektør i Karmøy, Vibeke Vikse Johnsen, ønsker ikke å kommentere saken. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Kommunedirektør i Karmøy, Vibeke Vikse Johnsen, skriver i en tekstmelding til NRK at kommunen ikke ønsker å kommentere saken ytterligere før den er behandlet av Statsforvalteren.