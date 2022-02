– Det er ikke så mye tid når en er 96 år gammel, sier Siv Eikemo.

I fire runder, i snart to år, har hun og søsknene søkt og klaget på avslag om sykehjemsplass til sin 96 år gamle far, Sverre Solli.

Karmøy kommune mener at han er for frisk til å bo på sykehjem. Familien er uenig og vil at han skal få bo med kona Johanna Solli.

UVERDIG: Siv Eikemo synes saksbehandlingstiden er uverdig og frykter det blir for seint for far. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Sist uke kom endelig brevet fra Statsforvalteren. Det de hadde ventet på siden slutten av oktober. Statsforvalteren skulle behandle klagen på avslaget om full sykehjemsplass i Karmøy kommune.

Familien hadde et håp om at han skulle få plass på sykehjem og at han endelig skulle få bo sammen med ektefellen sin som flyttet i 2020.

Men i stedet kom en beklagelse:

«Da vi skulle starte vår klagebehandling av saken oppdaget vi at Karmøy kommune ikke hadde klagebehandlet denne. Vi beklager at vi ikke har oppdaget dette tidligere.»

Dermed går klagen tilbake til Karmøy kommune for behandling. Opprettholdes vedtaket om at Solli ikke får sykehjemsplass, går den tilbake til Statsforvalteren igjen.

Og hele prosessen kan ta tid Sverre Solli ikke har.

– Jeg frykter det blir for seint for pappa. Vi ser at han blir dårligere for hver dag og trenger mer og mer en plass, sier Siv Eikemo.

– Jeg må jo snart søke plass til meg selv når det tar så lang tid.

Uverdig behandlingstid

Pasient- og brukerombud i Rogaland, Gro Snortheimsmoen Bergfjord, har vært i kontakt med familien.

FRUSTRERENDE: Pasient- og brukerombud i Rogaland, Gro S. Bergfjord, møter flere frustrerte pårørende som venter på klagebehandling. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Hun synes det er bekymringsfullt at Statsforvalteren ikke oppdaget feilen før etter tre måneder.

Nå har hun sendt brev til kommunen der hun ber om snarlig behandling av klagesaken til Solli.

Bergfjord snakker med mange pårørende, og flere uttrykker stor frustrasjon over saksbehandlingstid i kommuner.

Særlig i klagesaker.

– Noen stiller spørsmål ved om dette gjøres med vilje slik at aktuell tjeneste ikke lenger er aktuell for klager innen klagen er ferdigbehandlet, sier Bergfjord.

Håpet å korte ned tiden

Karmøy kommune valgte å sende klagesaken direkte til Statsforvalter uten å behandle den selv, fordi det lå en klagesak inne fra før. De håpet at saksbehandlingstiden skulle bli kortere på den måten.

Helse- og omsorgssjef i Karmøy kommune, Nora Olsen-Sund. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– I ettertid ser vi at vi burde ha brukt ordinære klagebehandlingsrutiner og dermed kunne dette vært unngått, skriver helse og omsorgssjef i Karmøy, Nora Olsen-Sund, i en e-post til NRK.

Klagesaken som nå har kommet i retur vil bli behandlet så raskt som mulig, forhåpentligvis i løpet av de nærmeste dagene, lover helse- og omsorgssjefen.

Tar lengre tid enn før

Fylkeslege i Rogaland, Janne Dahle-Melhus, beklager at de ikke oppdaget at Karmøy kommune ikke hadde behandlet klagen før de sendte den videre.

BEKLAGER: Fylkeslege Janne Dahle-Melhus beklager at de ikke oppdaget feilen før. Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Hun skriver i en e-post til NRK at kravet til Statsforvalterne er at 90 prosent av rettighetssakene skal behandles innen tre måneder, men at saksbehandlingstiden har blir lenger.

– Etter at vi ble pålagt å behandle rettighets- og tilsynssaker fra Oslo og Viken i fjor, har dessverre saksbehandlingstiden på egne saker steget noe, dette er et etterslep vi jobber med å ta inn, sier hun.

Lang kø for sykehjemsplass i Karmøy

I uke fem stod det 39 personer på venteliste for langtidsplass på sykehjem i Karmøy kommune, viser tall fra kommunen. 36 av disse har korttidsplass, mens tre venter hjemme.

– Påvirker ventelisten Solli sin søknad om sykehjemsplass?

– Tilsier helsesituasjon at du har behov for det øverste tjenestetilbudet, som er en langtidsplass på et sykehjem, får en vedtak på dette uavhengig av hvor mange vi har på venteliste, sier Olsen-Sund.

Siv Eikemo synes det er skremmende at kommunen har så lang venteliste.

– Det er jo helt forferdelig at gamle folk skal stå på ei sånn liste. Og pappa er ikke engang der.