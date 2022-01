Johanna (91) og Sverre (96) ønsker seg mest av alt å bo i lag den siste delen av livet. Men kommunen mener 96-åringen ikke er syk nok til å flytte på sykehjem med kona.

Dette skulle ha vært den opprinnelige vinklingen på denne saken her.

For i 2020 fikk Johanna Solli fast plass på Vea sykehjem – ni kilometer unna ektemannen Sverre Solli.

– Jeg savner han hver dag. Det hadde vært kjekt å være sammen den siste tiden vi har å leve. Han burde få komme hit som det er så trygt og godt å være. Det er plass til ei seng til her hos meg, sier Johanna og peker ut i det romslige rommet.

Men Sverre har fått avslag på de fire søknadene sine om opphold på sykehjem i kommunen. Karmøy kommune skriver i avslagene at han får tilstrekkelig helsehjelp gjennom hjemmesykepleie.

Det er Sverre uenig i. De siste par ukene har NRK undersøkt saken.

NRK har søkt innsyn i alle dokumenter som har noe med saken å gjøre.

Sverre signerte en fullmakt som fritok kommunen fra taushetsplikten.

Men da saken nærmet seg ferdig, tok den en uventet vending.

Sverre Solli har bodd alene siden 2020 etter at kona Johanna måtte på sykehjem. Han vil gjerne bli med. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Fikk besøk av kommunen

Da hans datter Siv Eikemo hadde besøkt sin far mandag ettermiddag, merket hun at noe var galt.

– Han sa han hadde hatt besøk av sjefen min. Jeg forstod med en gang at det hadde noe med journalistene å gjøre, forklarer Siv.

Hun ringte rundt og fikk etter hvert tak i sjefen ved hjemmetjenesten i Karmøy kommune. Hun bekrefter at de hadde vært hos Sverre tidligere samme dag.

De hadde spurt han om han hadde forstått hva han hadde skrevet under på da han opphevet taushetsplikten.

– Da kjente jeg at jeg ble ganske så matt. Jeg var der da han signerte, og han var veldig innforstått med at journalistene skulle lage reportasje om at han ikke fikk være på sykehjem sammen med min mor, sier hun.

Barna til Sverre og Johanna: Siv Eikemo, Hilde Solli og Liv Karin Tangen. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Trakk fritaket

Ifølge Siv hadde Karmøy kommune lagt det frem slik at alle helseopplysningene hans ville komme frem i en slik sak.

Sverre hadde derfor trukket fritaket for taushetsplikten.

– Jeg forstår ikke hvorfor de ikke spurte oss. Det er helt uakseptabelt at de går frem på denne måten, sier Siv.

Da hun kom på besøkt til faren, var han svært nedfor og forvirret. Hun opplevde at han var veldig preget av situasjonen.

– Jeg syns denne fremgangsmåten viser at de har noe å skjule. Hvorfor kan de ikke bare gi dere de opplysningene dere trenger? spør Siv.

Siv Eikemo og far Sverre Solli. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Verdighetsgarantien

Ifølge henne har faren vært til utredning hos både fastlege hos geriatrisk avdeling, som begge mener han trenger sykehjemsplass.

I tillegg har de verdighetsgarantien, en forskrift som ble vedtatt av politikerne i 2010, og som skal sikre en verdig eldreomsorg i kommunene. Blant annet skal par få bo i lag.

– Den der verdighetsgarantien er ikke verdt papiret den er skrevet på en gang, sier Siv.

Nå skal Siv og søsknene skrive en klage på besøket til Statsforvalteren.

Eldreombud Bente Lund Jacobsen, sier til NRK at de hører om mange lignende saker som Sverre og Johanna.

Eldreombud Bente Lund Jacobsen mener retten til å være sammen på sykehjem bør være lovfestet. Foto: Sissel Brunstad

– Må ta hensyn til det psykiske

Hun mener på generelt grunnlag at kommunene i større grad må ta hensyn til den psykiske belastningen det å bli skilt på eldre dager er.

– Vi har en forringet psykisk helse hos veldig mange eldre. Om vi ikke tar hensyn til den psykiske delen av det, mister vi totalbildet, sier hun.

Hun mener det bør være lovfestet at to mennesker med stort hjelpebehov får bo sammen.

– Forskriften sier at det skal legges til rette for at to eldre skal kunne bo sammen om det er behov for det, men det kunne fint være lovfestet sånn at vurderingene ble lik i de forskjellige kommunene. At de skal bo sammen, sier hun.

Kommunalsjef for helse og omsorg i Karmøy kommune, Nora Olsen-Sund, mener Sverre ikke ønsket å delta i NRK-saken Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Karmøy kommune beklager

Nora Olsen-Sund, kommunalsjef helse og omsorg i Karmøy kommune, forklarer at det er sjelden at de har slike type innsynsbegjæringer fra media som i saken om Sverre.

De ville derfor forsikre seg om at han hadde forstått hva han hadde gitt innsyn i.

– I dette tilfellet kom det frem at han ikke ønsket å gi disse opplysningene. De er sensitive og er en del av en forsvarlig saksbehandling, sier hun.

Hun beklager om han opplevde besøket som skremmende, men påpeker igjen at de dro på døra han for å forsikre seg om at han hadde forstått hva han ga tillatelse til.

Olsen-Sund sier at alle som har krav på sykehjemsplass, vil få tilbud om å bo på samme sykehjem som samboer er på.

– Denne samboergarantien gjelder ikke om du ikke har rett på sykehjemsplass. Dette har vi undersøkt med Statsforvalter og fått tilbakemelding på, sier hun