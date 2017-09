Snart kan du betale bussen med samme app i hele landet

Du ankommer en by som du ikke er i til vanlig, og må ta bussen. Men vent! Da må du laste ned en app, og du må legge inn betalingsinformasjon, og så må du finne ut hvordan den i det hele tatt fungerer. Og der kommer bussen!

– I dag er det et villnis av apper og mange forskjellige betalingsløsninger. Dette må forenkles og samordnes, sier administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i Ruter for Oslo og Akershus.

Bernt Reitan Jenssen, direktør i Ruter. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Vet hvor du er

Ruter går nå sammen med flere andre kollektivselskap i landet for å få slutt på app-jungelen. Målet er én eneste app for alle rutebusser i hele landet. Den nye nasjonale appen vil automatisk søke opp hvor du er, og da får du prisen som gjelder i det fylket du er i.

Den nye appen ble presentert under teknologikonferansen Nordic Edge i Stavanger.

– Kundene våre liker å være selvbetjent. Derfor må vi ha det så enkelt som mulig, slik at når de tar opp appen, kommer prisen enkelt og greit fram, sier direktør Odd Aksland i Kolumbus i Rogaland.

Odd Aksland, direktør i Kolumbus. Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

Kan bli billigere med buss

I november kommer den nye appen til Rogaland. Deretter er det Agder, Østfold og Buskerud sin tur. I løpet av våren neste år skal alle landets fylker ha appen på plass.

Reitan Jenssen mener den nasjonale betalingsappen vil gjøre det billigere å kjøre kollektivt.

– Det at det offentlige samarbeider og utvikler en felles løsning i stedet for én løsning per fylke, er nødt til å gjøre det billigere. Og det er i alle fall sånn at løsningene blir mye bedre når vi samarbeider på denne måten, da kan vi investere mer, sier Reitan Jenssen.