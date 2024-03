Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Musikalske vekkerklokker kan redusere søvndrukkenhet, en tilstand med redusert oppmerksomhet og reaksjonsevne. Flere vekkerklokker som slumrer kan forverre tretthetsfølelsen og potensielt føre til større søvnproblemer. En god døgnrytme, med faste legge- og oppvåkningstider, kan bidra til bedre søvn og mindre behov for vekkerklokke. Noen mennesker, spesielt de som sover tungt, kan ha behov for flere vekkerklokker for å sikre at de våkner. Valg av vekkerklokke kan være individuelt, og avhenger av personens søvnmønster og behov. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Jeg har valgt en lyd som jeg ikke skvetter av. Jeg hadde en alarm tidligere som jeg ble litt skremt av, forteller Amalie Vatne.

Amalie Vatne lyser opp når hun blir spurt om vekkerklokkelyden sin. Foto: Philip kollstrøm / NRK

Hun har Edvard Griegs «Morgenstemning» som vekkerklokke-lyd på mobilen. Hun forteller at lyden gir en rolig og fin morgen.

Melodien har ikke vært en del av Apples utvalg av vekkerklokkelyder.

Men i den nye oppdateringen som kom for noen måneder siden, lanserte de flere nye.

Ifølge en oversiktsartikkel fra MDPI i Sveits om studier på vekkerklokkelyder fra 2020 (ekstern lenke), finnes det en vekkerklokkekategori som kan gi deg en bedre morgen.

Melodiske alarmer reduserer «groggyhet»

Ifølge søvnprofessor Ståle Pallesen ved Universitetet i Bergen har det blitt gjort studier på hvordan man kan unngå søvndrukkenhet.

– Søvndrukken er en tilstand som du helst ikke ønsker å være i. Da har du en redusert oppmerksomhetsevne, reaksjonsevne, og det vi kaller «groggy», forteller Pallesen.

Søvnprofessor Ståle Pallesen forteller at han våkner lett om morgenen, men understreker at alle er forskjellige. Foto: Magnus Vabo / UiO

Han forklarer at studiene tyder på at musikalske vekkerklokker er de som best kan motvirke tilstanden.

– Så det de konkluderer med her, er jo at musikk kan motvirke søvndrukkenhet, sier Pallesen.

I studien skiller de også mellom alarmlyder og musikalske lyder. Alarmlyden er spesielt god i nødstilfeller, men du kan ende opp søvndrukken hvis du bruker dem.

Har vekkerklokker hvert minutt

Alexander Mackle forteller at han sover svært tungt. Derfor har mannen med Android-telefonen en vekkerklokke for hvert minutt helt til han er oppe.

Han forteller at han fort kan sovne igjen dersom klokka skrur seg av.

– Hva er det som er viktig for deg når det gjelder å velge vekkerklokke?

– At jeg våkner.

Alexander Mackle har en melodisk lyd fra Samsungs sortiment av lyder. Foto: Philip Kollstrøm / NRK

Han også bruker en melodisk vekkerklokke.

Hvor mange alarmer bør man ha?

Ifølge søvnpsykolog Lina Elise Hantveit kan det å sette klokken på slumring stresse kroppen.

– Kortisolnivået, kroppens stresshormon, er høyest om morgenen. Slumring gjør at kroppen blir stresset flere ganger.

– Hvis slumring fører til at man sover betydelig lenger om morgenen enn det man pleier, kan dette øke innsovningstiden påfølgende natt. På sikt kan dette bidra til et søvnproblem med innsovning.

Søvnpsykolog Lina Elise Hantveit mener kroppen blir stresset av slumring. Foto: Kagge forlag

Hun forteller at mye kan løse seg ved ha en god døgnrytme.

– Det vi vet er at det er gunstig å legge seg og stå opp på samme tidspunkt.

– Slumring i seg selv vil nok ikke påvirke trøtthetsnivået. Man kjenner seg selv, de som sover utrolig tungt trenger gjerne flere klokker. De aller fleste klarer seg med en. Noen trenger ikke vekkerklokke i det hele tatt, fordi døgnrytmen er fast.

