– Jeg var ofte oppe sent i helgene. Det gjorde det vanskelig for meg å holde en god døgnrytme.

Tidlige morgener gjorde at Ole Åsgård flere ganger sovnet i timen da han gikk på videregående.

Til alt hell fikk ikke søvnproblemene noen konsekvenser for skolegangen hans. I dag er han 21 år og studerer geofysikk ved Universitet i Bergen. Men fremdeles sliter han med søvnen.

Ole har vanskeligheter med å sovne om kvelden, det gjorde at han stilte veldig trøtt til de første timene på skolen. Foto: Privat

– Jeg sliter med å få sove om kvelden. Jeg blir ikke ordentlig trøtt, så det kan ta lang tid, sier han.

Hver femte dropper ut

En ny studie fra Universitetet i Bergen, Folkehelseinstituttet (FHI) og Norce viser at mindre søvn bidrar til at flere ungdommer faller fra på videregående.

Forskningen viser at frafall fra videregående blant ungdommer uten søvnproblemer er på 14,3 prosent, mens det er 20,6 prosent for ungdom med insomnia (søvnløshet), og 21 prosent for dem med såkalt forsinket sovne- og våkne-fase.

Med andre ord dropper hver femte elev med søvnvansker ut av den videregående skolen.

Studien ble gjort på 8828 ungdommer mellom 16 og 19 år.

Dette er første gang forskere har sett på sammenhengen mellom søvn og skolefrafall.

Bruker mobilen som distraksjon

En av dem som står bak studien er professor i samfunnspsykologi ved UiB og psykologspesialist Mari Hysing.

– Vi var litt overrasket over resultatet, og at søvnproblemene faktisk hadde et så alvorlig utfall, som at elever ikke fullførte skolegangen, sier hun.

Det flere grunner til at ungdom sliter med søvn i dag. Hysing forklarer at endringene som skjer i kroppen kan gjøre det vanskelig for ungdom å sovne om kvelden.

Psykologspesialist Mari Hysing sier de hadde en mistanke om at søvn og skolefrafall kunne ha en sammenheng. Nå har de forsket på temaet. Foto: Oda Flaten Lødemel / NRK

Men også mobilen kan ha skyld i søvnvanskene.

– Det er veldig mye som stjeler oppmerksomheten, og som gjør det vanskeligere å koble av i den digitale verden, sier Hysing.

Men det er ikke nødvendigvis bare avhengighet som gjør at mobiltid prioriteres over søvn.

Mobilbruk kan påvirke søvnen over tid, men mange bruker den for å distrahere seg fra bekymringstanker. Foto: Ida Louise Rostad

– Mange av dem som begynner å utvikle søvnvansker, ligger gjerne og bekymrer seg om kvelden. Da tar de opp mobilen som en distraksjon, sier psykologen.

Selv om mange bruker mobilen som et hjelpemiddel, kan summen av bruken være med på å påvirke søvnen over tid, sier hun.

Lite søvnvennlige skoler

Hysing mener også at samfunnet ikke er tilrettelagt for ungdommene som sliter med søvn.

– Skolen starter tidlig, og her i Vestland er det mange som har lang reisevei på videregående, sier hun.

Når mange ungdommer i tillegg har aktiviteter sent på kvelden, kan det gå utover søvnen.

– Summen av dette går ikke opp for mange, sier hun.

Hysing mener at skolene i dag er lite søvnvennlige. Foto: Oda Flaten Lødemel / NRK

Hysing mener en mer søvnvennlig skole kan være del av løsningen på problemet, i tillegg til forebyggende tiltak og støtte fra foreldrene.

– Men for noen vil disse tiltakene ikke være nok. Da må det god og effektiv behandling fra helsevesenet til, sier Hysing

Ønsker å starte senere

Også student Åsgård ønsker en mer søvnvennlig skole.

– Det hadde vært deilig hvis det var noen bedre tilbud som gjorde at jeg ikke trengte å starte så altfor tidlig på skolen.

Han skjønner likevel at det kan være vanskelig for skolen å tilpasse seg elever med søvnvansker.

Studenten har ennå ikke funnet en løsning på søvnproblemene sine.

– Jeg tror ikke det er mulig å bli kvitt, dessverre.

Enn så lenge har Hysing noen tips for å fikse døgnrytmen før skoledagen starter igjen:

– Du kan ikke snu klokken med mer enn cirka 15 minutter hver dag, så start i god tid. Foreldrene må gjerne være med å motivere, for det er ikke en enkel jobb.