– Denne ordningen forteller meg at enkelte store artister er mer verdt enn alle andre lønnsmottakere i dette landet, sier komiker Rune Bjerga.

Han har underholdt som artist og standupkomiker i en årrekke. Bjerga er også kjent for å ha parodiert både Bent Høie og Gjert Ingebrigtsen.

Nå reagerer han på stimuleringsordningen for artister, der de kan søke Kulturdepartementet om støtte. Målet er at kulturarrangement skal kunne gjennomføres selv med lite publikum.

– Det er veldig bra at ordningen er der, men det er en åpenbar bakdel at det ikke er satt et lønnstak for hvor mye artister og produsenter kan motta. Det ser ut som enkelte artister grabber til seg fra dette fatet uten skam, og det overrasker meg enormt, sier Bjerga.

Han har gjennomført det som er mulig av opptredener under pandemien. I tillegg er han produsent for andre artister som setter opp forestillinger.

Verken han selv eller noen av dem han er produsent for, har søkt om støtte til sine forestillinger.

– Grunnen til det er jo enkel. Jeg stod på og hadde mange forestillinger med så mange publikummere som Bent Høie tillot. Var det femti, var jeg på med en gang. Gjerne dobbeltforestilling. Jeg har klart å holde hodet over vannet.

Kunne fått støtte

– Men hadde du hatt rett til støtte dersom du hadde søkt?

– Ja, massevis. I hvert fall 5-600.000 kroner, om ikke mer.

Han viser til et eksempel der planlagte forestillinger i Stavanger konserthus ikke ble avlyst, men flyttet til en dato som gikk an. Og med tre forestillinger på en kveld med 200 publikummere på hver forestilling, var det fortsatt mulig å tjene penger.

Rune Bjerga på scenen i Stavanger. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

– For en artist med et lite crew rundt, gir dette en fin lønn, selv om husleia er høy. Jeg klarer ikke å få meg til å søke om støtte når jeg tjener penger, og det forstår jeg heller ikke at andre artister får seg til å gjøre.

Han understreker at dette ikke er politikk, og at det ville vært tilsvarende ordninger med en annen regjering.

– Viktig å holde kulturen i gang

Kulturdepartementet har strammet inn noe på støtteordningene, men det er fortsatt ikke et tak på hvor mye den enkelte artist kan få i stimuleringsstøtte.

Statssekretær Gunhild Berge Stang (V) i Kulturdepartementet Foto: Ketil Frøland

– Det er et øvre støttetak for selvstendig næringsdrivende på 432.971 kroner på årsbasis. I kompensasjonsordningen for oktober til desember ble det dessuten innført et makstak på 3,5 mill. kroner per selskap for underleverandører, sier statssekretær Gunhild Berge Stang (V).

Hun understreker viktigheten av å stimulere til aktivitet i kultursektoren.

– Aktørene innenfor kulturlivet var blant de første som måtte stenge ned. De er trolig også blant de siste som kan gjenoppta normal virksomhet. Det har derfor vært viktig for denne regjeringen å fremme ulike tiltak for å bistå kultursektoren i den krevende tiden vi nå står i.

Tilskuddet deles på flere

Bjerga heier på hele kulturbransjen, og er godt fornøyd med at større produksjoner enn hans er satt opp under pandemien. Det han reagerer på, er at noen får millionbeløp, mens andre må selge gitaren for å betale regningene.

VG har tidligere skrevet om at seks personer i julekonsertturneen til Kurt Nilsen delte 5,4 millioner kroner, mens fem personer i showet til Truls Svendsen delte 4,9 millioner kroner.

NRK har henvendt seg til flere artister og byråer om denne saken, men ingen vil uttale seg.

– Ingen kommentar, sier daglig leder Arne Svare i Stageway. Han representer mange av de største norske artistene, blant annet Morten Abel.

– Ingen kommentar, sier Øyvind Staveland i Vamp.

– Dette handler om sunt folkevett, avslutter Bjerga som er bekymret for hva slags omdømme kultursektoren skal sitte igjen med etter pandemien.