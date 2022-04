– Vi har hatt ti oppdrag som handler om russen siden i går ettermiddag. Det går stort sett på forstyrrelse av nattero. Ingen alvorlige hendelser er meldt, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Helene Strand, til NRK lørdag morgen.

De har ikke fått skikkelig russetid siden 2019, men nå fylles gatene og veiene i landet opp med russ og russebusser. Det blir fest.

– Vi føler oss dritheldige og er veldig takknemlige for at vi får en normal russetid, sier russepresident David Gismervik, leder i russens hovedstyre i Rogaland.

Fjorårets russetid var preget av oppslag om koronasmitte blant russen. Det var rulleforbud. I 2020 var det russefeiring i strid med helseråd.

Vi må faktisk helt tilbake til 2019 for å finne russeoverskrifter som: «Russ fjernet brannslukningsapparat», «Tok ikke med søppelet sitt» og «Russebuss på jorde».

Det har altså ikke vært en normal russefeiring på tre år.

Over 300 personer møtte opp til russedåp på Bryne fredag kveld. Foto: Sikke Kvål / NRK

– Har aldri gledet meg så mye

Russetiden starter offisielt i store deler av landet den 29. april, men i Rogaland tjuvstartet de fredag kveld.

Barn kan få tak i russekort og russ kan få knuter igjen.

– Jeg har aldri gledet meg så mye til noe som dette. Det er det eneste som har vært i tankene mine de siste par ukene. Jeg er 100 prosent klar, sier Gismervik.

På en parkeringsplass utenfor Aarbakke AS på Bryne på Jæren, var over 300 russ klar for årets russedåp fredag.

Politiet har vært til stede på flere russearrangement i Rogaland i går kveld og natt.

– Vi forventer at russefeiringen er tilbake som normalt igjen dette året. Vi har gjort en del forebyggende arbeid sammen med russen og håper det gode samarbeidet fortsetter, sier operasjonsleder Strand i politiet.

– Hva bør folk belage seg på?

– Russetida er bare en gang i livet, så litt må vi gjerne tolerere. Men dersom det for eksempel går ut over nattesøvn, må vi gripe inn og be dem roe seg.

Russefeiringen er i gang, i alle fall i Rogaland. Foto: Sikke Kvål / NRK

Eksamen er avlyst

Eksamen er avlyst. Alle de store heldagsprøvene er flyttet til etter russefeiringen. Nå skal endelig ungdom få lov til å være ungdom igjen.

– Det blir lettere for oss å holde fokus på skolen samtidig som vi kan nyte russetiden, sier Gismervik.

Noen av russen NRK treffer er faktisk så glade for alt de får lov til nå at forventningene ikke er så høye.

– Det er gøy at vi kan få lov til å gjøre som vi alltid har fått lov til å gjøre, sier Andrine Sletten.

– Jeg ser frem til en stor og fin feiring med de nærmeste vennene mine, og gleder meg til å bygge vennskap jeg skal ha hele livet, sier Gismervik.