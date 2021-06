Russen får ikke lov til å rulle

Fra og med midnatt og til 13. juni blir det forbud mot «rulling» for russen i Sør-Rogaland, melder Stavanger kommune. Det blir ulovlig å være mer enn én person i et russekjøretøy. Hensikten er å unngå et nytt smittehopp og en ny nedstengning.