Russegutane Runar Fjermestad, Matias Botne, Marcus Botne og Ola Voll sit saman i ei leilegheit i Sandnes. Klokka 13 har dei akkurat stått opp. Dagen skal gå til Netflix. Ei strøymeteneste dei snart har runda.

Russegutane Matias Botne, Marcus Botne, Ola Voll og Runar Fjermestad er glade for at dei får vere i karantene saman. Foto: privat

– Og så plagar me kvarandre ein del, flirer dei.

Dei kjem alle frå same russebuss, og har fått lov av kommuneoverlegen til å vere i karantene saman. På den måten set dei ikkje familiane i fare.

– Det er mykje meir gøy å vere i karantene saman enn om me skulle ha vore heilt åleine. Det er ei heilt eiga kjensle, forklarar dei.

Måndag kveld kom nyheita om seks smitta russ i Rogaland, og sidan har tala auka kraftig. Fredag er heile 91 russ smitta, og dei er fordelt på åtte kommunar.

– Denne smitten er forventa. Så lenge det er nærkontaktar i karantene så bekymrar det oss mindre enn viss det kjem villsmitte, seier kommuneoverlege i Sandnes, Hans Petter Torvik.

Får inga straff

Fjermestad meiner dei følgde råda frå FHI og reglane rundt russefeiringa, men at dei sakna nokre klårare reglar.

– Eg synest det var ein litt «tolk-sjølv»-situasjon. Så var det vanskeleg å halde på desse råda då me stansa og andre folk begynte å kome inn i bussane.

Arrangementsforbodet som gjaldt på Nord-Jæren førre helg ramma ikkje «rullinga». Men dei andre råda vart ikkje overhalde, seier fylkesordførar i Rogaland, Marianne Chesak.

– Eg trur russen sjølv no har sett kor store konsekvensar det har å samle seg fleire enn det er anbefalt, og møtast på tvers av skular og russegrupper, seier ho.

Men ingen russ vil bli straffa for brot på smittevernreglane etter russefestane.

– Ut frå ein totalvurdering har me kome fram til at dette ikkje er hensiktsmessig, seier politiinspektør Sigve Espeland.

Uheldig og tilfeldig

Russefeiringa er i gong over heile landet. I Mandal vart ein russ smitta, og 600 måtte i karantene. Men elles verkar det som at russefeiringa har gått greitt føre seg. Bortsett frå i Rogaland.

Kommuneoverlege i Sandnes, Hans Petter Torvik, meiner dei har god kontroll på russesmitten. Likevel bekymrar dei seg for at det kan dukke opp smitte utanfor russemiljøet. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Torvik meiner det er tilfeldig og uheldig.

– Det har vore mellom fem og ti som har tatt med seg lette symptom inn i bussane, og ikkje trudd det var covid-19. Det har vore dårleg ventilasjon, og då treng du ikkje meir enn eit kvarter inne i bussen for å bli smitta.

Han trur smitten kan ha nådd toppen før helga, og meiner dei har god kontroll.

– Smitten kjem frå ei avgrensa gruppe, så me treng ikkje å vere meir bekymra no enn tidlegare, seier Torvik.

Feiring sett på pause

Russen har sjølv sett russetida på pause, samstundes som dei testar seg og er i karantene. Håpet er å få litt russetid seinare, under kontrollerte forhold.

Russepresident ved Bryne vgs., Pernille Braut Tjåland, håper folk forstår at det berre er russen som får bli med ut å «rulle» seinare. Foto: Privat

– Me ventar med all «rulling» fram til 13. mai, og ser korleis situasjonen er då. Me håper me kan samle oss i mindre grupper, utan å ha med folk som ikkje er russ, seier Pernille Braut Tjåland som er russepresident ved Bryne vidaregåande skule.

Nord-Jæren har levd med strenge lokale smitteverntiltak sidan 16. april. Og sjølv om smitten eksploderte kraftig torsdag, så bestemte ordførarane seg for å gå over til nasjonale tiltak.