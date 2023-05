Kolumbus fikk vite om tiltaket gjennom en pressemelding sendt ut av Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) tidlig mandag formiddag.

Ledelsen i kollektivselskapet ble så overrumplet av nyheten at de tirsdag kveld fortsatt ikke har hatt anledning til å stille til intervju.

Ett og et halvt døgn etter at nyheten ble offentliggjort.

De svarer på e-post til NRK at de ikke har svar på noen av de ni spørsmålene de har blitt stilt.

– Dette ble kjent i media i går og vedtatt politisk i går kveld. Vi forstår at media har mange spørsmål, men de har vi ikke svar på i dag, skriver kommunikasjonsrådgiver i Kolumbus, Morten Nesvik.

Samferdselsutvalget i fylkeskommunen skal ha møte onsdag. Nesvik tror de kan si mer etter det.

Kom overraskende på flere

– Responsen har vært helt ellevill. Vi har aldri fått så mye respons fra innbyggere før. Tilbakemeldingene har vært varierte, men de har vært gjennomgående positive, sier Øyvind Jacobsen i Stavanger Ap.

Han representerer partiet i kommunestyret i Stavanger.

Nyheten kom overraskende på fylkeskommunen, som har ansvar for kollektivtilbudet i Rogaland.

Direktør for bymiljø og utvikling i Stavanger kommune, Leidulf Skjørestad.

Men også på kommunen. Direktør for bymiljø og utvikling i Stavanger kommune, Leidulf Skjørestad, sier til NRK at de visste veldig lite før forslaget kom mandag.

Mandag kveld fikk det flertall i kommunestyret.

– Da det ble vedtatt i går, tok vi kontakt med ledelsen i fylkeskommunen og Kolumbus for å spørre om de kunne bistå oss for å få dette til. Vi trenger både hjelp fra Kolumbus og tillatelse fra fylkeskommunen, sier han.

Vet ikke hvordan det skal løses

Det vil fylkeskommunen være med på.

Samferdselssjef i Rogaland fylkeskommune, Stine Haave Åsland, sier det er naturlig å ha et møte med representanter fra administrasjonen i Stavanger kommune.

Hun er positiv til at kommunen nå ønsker at flere innbyggere reiser kollektivt.

– Samtidig er det flere forhold knyttet til ordningen som det må sees nærmere på, sier hun.

Samferdselssjef i Rogaland fylkeskommune, Stine Haave Åsland.

– Er det i det hele tatt mulig å løse det, slik at kun innbyggerne i Stavanger får gratis buss?

– Det er for tidlig å si, sier hun.

Etter planen skal gratistilbudet for buss, båt og tog innføres innen 1. juli, altså om 38 dager. Åsland sier det er for tidlig å si noe om hvilke økonomiske konsekvenser en slik ordning kan ha for og kommunen.

Man tenker jo «går det an?»

– Får vi veldig mange folk i rushtiden, trenger vi flere busser på et annen tidspunkt enn vi har nå. Da må vi plutselig omrokere på hele ruteplanen. Det er ikke gjort på et blunk, sier medlem i samferdselsutvalget i Rogaland, Alexander Rügert-Raustein (MDG).

– Man tenker jo «går det an?». I fylkeskommunen har vi jobbet i årevis med å få kollektivbudsjettene til å gå rundt, og plutselig får vi en økning.

Medlem i samferdselsutvalget i Rogaland, Alexander Rügert-Raustein (MDG).

Det er at alt skal ordnes på en drøy måned som gjør at Rügert-Raustein ikke har klokkertro på at det vil gå.

– Det er en mulighet for det, men hvis jeg skal gi det noen odds, sliter jeg med å komme opp i 50 prosent.

Administrasjonen i Stavanger kommune har nå bedt Rogaland fylkeskommune og Kolumbus om et møte.

Håper hele regionen følger etter

Nyheten om innføring av gratis kollektivtransport gjør at spørsmål melder seg for flere. For innbyggere i og utenfor kommunen, men også for organisasjoner og næringslivet.

Administreringsdirektør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen, Harald Minge, sier det er fantastisk at det tilbys gratis kollektivtransport i en region. Men:

– Dessverre gjelder det kun for Stavanger. Konsekvensen er at det er kun deler av befolkningen i regionen som får reise gratis.

Han mener hele regionen bør innføre et slikt tilbud.

Administreringsdirektør i Næringsforeningen i Stavangerregionen, Harald Minge.

– Vi er Norges tredje største storbyområde og vil markedsføre oss som det. Det legges veldig vekk når vi driver internkonkurranse blant kommunene og ikke får til de felles løsningene.

Nå håper han at andre kommuner etter hvert vil følge etter.

NRK har vært i kontakt med de andre kommunene i området Jæren. Foreløpig har ingen av disse planer om å innføre gratis kollektivtransport for sine innbyggere.

– Har økonomi til å prøve

Mange har påstått at dette kun er valgflesk fra posisjonspartiene i kommunen.

Øyvind Jacobsen i Stavanger Ap.

Det avkrefter Jacobsen i Arbeiderpartiet.

– Vi innfører det før valget, og det er en forpliktelse både for oss og om det skulle være noen andre som styrer Stavanger etter valget, sier han.

Han sier det er et politisk initiativ, og at de nå har bestilt en utredning fra administrasjonen.

Innbyggerne jubler, men hvilke konsekvenser tiltaket vil få, er uklart. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Og vi mener de har relativt god tid på å få den klar før neste kommunestyre 19. juni, sier han.

– Hva om dere ikke klarer å få det til likevel – nå?

– Mye kan skje i politikken. Vi tenker at om noen kommune i Norge skal prøve dette og gå foran, så er det oss. Vi har opparbeidet oss en reservekonto på 2 milliarder kroner. Vi har økonomi til å prøve dette, sier han