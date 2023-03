– Det er kjipt. Det er kjipe penger, sier studenten Maja.

Kolumbus, som er ansvarlige for busstilbudet i Rogaland, hadde en stor billettkontroll denne uken.

Maja måtte strekke hendene i været og si beklager, etter at hun ble tatt uten bussbillett i en billettkontroll i Stavanger. Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

I januar og februar var det ifølge selskapet en andel på 6 prosent av de kontrollerte som ikke hadde gyldig billett. I løpet årets to første måneder anslår derfor Kolumbus at rundt 270.000 passasjerer har reist uten gyldig billett.

Mandag var det mange som måtte bite i det sure eplet og stå igjen med en bot på 950 kroner.

– Jeg har akkurat vært i praksis. Da har jeg syklet, og nå har busskortet gått ut uten har fått det med meg. Men denne må jeg bare ta. Jeg har ikke noe valg, sier Maja.

Blir du tatt uten billett i en billettkontroll i Rogaland, må du ut med 950 kroner. Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

Har økt billettkontroller kraftig

Leder for billettkontrollen i Kolumbus, Kjetil Nordbø, innrømmer at det er mange som reiser på Kolumbus sine ruter uten billett.

Kjetil Nordbø er leder for billettkontrollen i Kolumbus. Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

Derfor har de nå, etter nyttår, økt antall billettkontroller kraftig.

– Det skal være mulig å få ned dette tallet, og jeg har inntrykk av at rogalendingen har lyst til å betale for seg, sier han.

Men tallet fra Rogaland er ingenting i forhold til Oslo, hvor det er Ruter som er ansvarlig for kollektivtrafikken.

Ruter regner med at 2,7 millioner kollektivreiser ble gjort uten billett i Oslo i februar. Foto: Tore Ellingseter / NRK

I februar 2023 var det 27,1 millioner påstigende totalt i Ruters område. De regner med at rundt 10 prosent av disse, altså cirka 2,7 millioner ikke hadde gyldig billett.

– Vi tar dette på stort alvor og iverksetter diverse tiltak for å få betalingsandelen opp. Vi vil også gjøre fortløpende målinger gjennom året for å se effekten av tiltakene, sier Knut Martin Løken i Ruter.

Fører til dårligere tilbud

I Trondheim og Bergen er det snakk om henholdsvis 8 og 10 prosent av de reisende som ikke har gyldig billett.

Mange tatt uten billett: Også i Bergen har de utfordringer med sniking, men ifølge Skyss kan det også være flere grunner til at folk ikke har billett. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Under pandemien var det opp mot 30 prosent som reiste uten billett.

Ifølge Øyvind Strømmen i Skyss kan det være flere grunner til at folk ikke har gyldig billett, og ikke bare bevisst sniking.

Kolumbus regner med at rundt 270.000 passasjerer reiste uten billett i januar og februar i år. Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

Samferdselsdepartementet skriver i en e-post til NRK at få betalende over tid i verste fall fører til et dårligere tilbud for alle.

– Det er derfor synd at noen velger å ikke betale for seg.

Taper store penger

Fylkespolitiker Kjartan Alexander Lunde (V). Foto: Joachim Steinbru

For busselskapene er reisende uten billett en stor utfordring. I Rogaland regner de med 11,6 millioner i tapte billettinntekter de to siste månedene.

– Det er veldig synd. Det fører gjerne til at Kolumbus må kutte i kollektivtilbudene i deler av fylket vårt, sier fylkespolitiker i Rogaland, Kjartan Alexander Lunde (V).