Sigvart Dagsland har store bruddskader etter trafikkulykke

– Han og familien er takknemlig for å være omgitt av så mye kompetanse og vennlighet i hvite frakker», sier Jan Sollesnes, Sigvart Dagslands manager til NRK.

Tirsdag kveld var Dagsland involvert i en frontkollisjon i Stange kommune i Hedmark. I bilen satt også keyboardist Torjus Vierli og lydmann Helge Leirvik.

Dagsland har store bruddskader, ifølge manageren.

– Han har store bruddskader, som det vil ta tid å hele, men det viktige er at prognosene for bedring er gode, skriver Sollesnes.

Bilen som Sigvart Dagsland og de to bandmedlemmene satt, var totalvrak etter ulykken i Stange tirsdag kveld. Foto: Fredrik Olastuen / Hamar Arbeideblad / NTB scanpix

Alle tre har vært igjennom «omfattende operasjoner», og skadeomfanget for alle er nå kartlagt.

– Tilstanden er stabil

– Tilstanden for de to andre er stabile, og vi håper alt godt for dem, og føreren av den andre bilen. Når vi ser bildene fra ulykkesstedet er vi klar over at dette kunne gått så mye verre, sier manageren.

Ulykken skjedde da Dagsland og to av bandmedlemmene hans var på vei til Oslo fra en konsert på Rena, ifølge VG.