Sigvart Dagsland alvorlig skadd i bilulykke

Ulykken skjedde da Dagsland og to av bandmedlemmene hans var på vei til Oslo fra en konsert på Rena, skriver VG. Manager Jan Sollesnes sier til avisen at tilstanden til de tre er alvorlig, men ikke livstruende.

– Jeg har ikke noe mer informasjon nå. Det stemmer at tilstanden ikke er livstruende, men at de er alvorlig skadd, sier Sollesnes til NRK.

I bilen satt også keyboardist Torjus Vierli og lydmann Helge Leirvik. Vierli er fra Vegårshei, Leirvik er fra Stavanger.

Bilen Dagsland satt i, frontkolliderte med en annen bil på riksvei 3 i Stange kommune tirsdag kveld. I den andre bilen satt det én mann.

To av mennene satt fastklemt etter ulykken, men ble senere frigjort av nødetatene.

Sollesnes sier til NRK at to av de fire mennene er sendt til Ullevål sykehus, mens de to andre er sendt til Hamar sykehus.

Det var veldig glatt på stedet der kollisjonen skjedde.