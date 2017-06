Mange hotell i Stavanger-regionen og på Haugalandet har slitt med å få driften til å gå rundt de siste årene. Særlig overnattingsstedene i oljehovedstaden har stått mye tomme, men nå ser det ut til å snu:

I mai var det en økning i hotellbelegget på 16 prosent, sammenlignet med samme tid i fjor, ifølge Region Stavanger og Ryfylke.

– Jeg har omtrent aldri sett så gode tall for regionen vår, sier reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad i Region Stavanger og Ryfylke.

Og til helgen er det omtrent umulig å oppdrive et ledig hotellrom i Stavanger. Årsaken er de to Mods-konsertene på Viking stadion.

Høysesongen står for tur

I Nordfylket steg antall hotellgjester med over 25 prosent i årets tre første måneder, sammenlignet med samme tid i fjor. Det viser tall fra Destinasjon Haugesund og Haugalandet.

Utviklingen kommer godt med i et hardt presset marked, sier Saupstad.

– Samtidig som aktiviteten gikk kraftig ned i oljebransjen for et par år siden, fikk vi fire nye, store hoteller i regionen. Derfor har det vært to veldig utfordrende år for næringen, sier hun.

Elisabeth Saupstad i Region Stavanger og Ryfylke ser at situasjonen er i ferd med å bedre seg for hotellene i fylket. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Flere store arrangement de siste ukene har sørget for mange hotellgjester i distriktet: Tour des Fjords, Nordsjørittet, flystevne på Sola og Justin Bieber-konsert. Og til helgen spiller Mods på Viking stadion.

– Samtidig har vi fått en del kongresser, så hotellene fylles også opp av folk som reiser med jobben, sier Saupstad.

Dessuten står sommeren for tur.

– Turistsesongen starter allerede ved påsketider, men det er klart at sommeren er høysesong, sier hun.

Ser lys i enden av tunnelen

– Det var beintøft.

Laila Neverdahl, hotelldirektør for Clarion-hotellene i Stavanger og Sola. Foto: Choice Hotels

Slik beskriver hotelldirektør Laila Neverdahl fjoråret. Hun er sjef for to Clarion-hoteller, ett i Stavanger og ett i Sola. Hun vil på ingen måte tilbake til 2016 og situasjonen da, og gleder seg heller over at det nå går betydelig bedre.

– Vi merker at det er mer å gjøre. Og det skjer mange spennende ting framover, sier hun.

Neverdahl står inne i spisesalen på Clarion Hotel Energy i Stavanger. Der er det yrende liv, og gjestene spiser, snakker og ser ut til å kose seg. Det er slike dager Neverdahl vil ha flere av.

– Kombinasjonen av ulike typer gjester skaper en herlig atmosfære på hotellet, sier hun.

Hotelldirektøren mener det er viktig at bransjen ikke glemmer de dårlige tidene, og i stedet er kreative.

– Vi var veldig avhengige av alt som skjedde innen oljebransjen, og hadde nok ødelagt litt for oss selv med et altfor høyt prisnivå. Der har vi gjort en del endringer. Vi trenger flere bein å stå på.