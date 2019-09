FNB omgjør nok et vedtak om ekskludering

Hovedstyret i partiet har etter gjentatte henvendelser ikke mottatt grunnlag eller dokumentasjon for eksklusjonen av Alexandra Eva Lind fra styret i FNB Sandnes, skriver FNBs sentralstyre i en pressemelding onsdag kveld.

Hovedstyret i partiet ser dermed at det ikke foreligger noen grunn for en eksklusjon, og omgjør ekskluderingsvedtaket i FNB Sandnes.

De avslutter pressemeldingen med en sterk oppfordring til samarbeid, ro og fokus på politikken fremover.

NRK har vært i kontakt med Alexandra Eva Lind i kveld, som ikke ønsker å uttale seg i saken før hun har snakket med sentralstyret i FNB.

Dette er den andre omgjøringen på kort tid. Etter et ekstraordinært styremøte vedtok sentralstyret å oppheve ekskluderingen av Aina Elise Larsen Grude i Klepp FNB.

I kjølvannet reagerte Klepp FNB med å melde ut 15 medlemmer. Det tok ikke lang tid før et av de utmeldte medlemmene reagert.

– Jeg leste i avisen at jeg hadde meldt meg ut av partiet, men det stemmer ikke, sier Herman Bærheim i Klepp FNB til Stavanger Aftenblad.

Godtar ikke kollektiv utmelding

Avtroppende styreleder i Klepp FNB, Geir Morten Øvestad. Foto: Torkel Anstensrud Schibevaag / NRK

Avtroppende styreleder Geir Morten Øvestad trodde det var en felles enighet om avgjørelsen. I etterkant har han forstått at det hadde oppstått en misforståelse i kommunikasjonen med det ene medlemmet.

– Det skyldes at vi kommuniserte via tekstmedium. Der er det av og til nyanser som kan tolkes ulikt, forklarer Øvestad, som skal treffe vedkommende i morgen for å få bedre forståelse for hva som har skjedd.

Etter dette ble kjent skriver også sentralstyret i FNB at de ikke godtar en kollektiv utmelding fra Klepp FNB.

Dette skriver sentralstyret i pressemeldingen:

Hovedstyret har mottatt dokument signert tidligere styreleder Geir Morten Øvestad i FNB Klepp om at det var en kollektiv utmelding av medlemmer som følge av hovedstyrets avgjørelse i går 17.09.19.

Vi registrerer at det er personer som står på tilsendt dokument som hevder at de ikke har blitt forespurt om dette.

Vi godtar ikke kollektiv utmelding siden det er usikkerhet om medlemmer ønsker utmelding, og vil kun godta personlig utmelding via medlem@neitilmerbompenger.no.

– Det ser jeg på som en ren administrativ sak. Essensen i saken har ikke endret seg, sier Øvestad.

Leder i FNB, Frode Myrhol, sier til NRK at de ikke kommer til å gjøre noe for å få FNB-kandidatene i Klepp tilbake i partiet.