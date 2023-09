De er begge i 90-årene.

Han har litt bedre helse enn henne, for han har fått korttidsopphold på sykehjem. Mens hun har fått langtidsplass på et annet sykehjem.

– Jeg vil at vi skal bo sammen, sier John Narvik til Tysvær-ordfører Sigmund Lier (Ap), som han møter tilfeldig ved tomten der kommunen skal samle mye av eldreomsorgen i et nytt helsekvartal i Aksdal.

Et helsekvartal som skal samle alle sykehjemsplassene i kommunen på ett sted, og en rekke andre helsetilbud, forteller Lier til Narvik. Men om ekteparet Narvik får bo sammen, vil han ikke love.

– Jeg kan som ordfører ikke gripe inn og overstyre hvem som skal få plass på sykehjem, eller hvor, svarer ordføreren Narvik.

På sykehjemmet Aksdalstunet bor Astrid Narvik. Mens mannen John Narvik bor på Tysværtunet like ved. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Dobling av antall eldre

Eldrebølgen er i ferd med å skylle innover Tysvær kommune i likhet med veldig mange andre kommuner. I 2030 vil det for første gang være flere eldre enn barn i Norge. Om ti år har Statistisk sentralbyrå (SSB) regnet ut at Tysvær vil ha dobbelt så mange innbyggere over 80 år som i dag.

Allerede i 2030 er det behov for 115 sykehjemsplasser, mot 69 i dag.

– Vi har vært nødt til å tenke nytt, for det er hverken økonomi eller nok helsepersonell til å drive 115 tradisjonelle sykehjemsplasser i 2030, eller over 200 plasser som det er behov for i 2050, sier Lier.

Det nye er et heldøgns omsorgstilbud som skal være trinnet under sykehjemsplass.

Eldre som ikke kan klare seg hjemme lenger, skal få plass i en omsorgsleilighet enten i helsekvartalet eller i bygda Nedstrand fire mil unna. Der skal de få hjelp etter behov, døgnet rundt.

Beregninger som er gjort for kommunen, viser at en slik plass koster halvparten så mye som en plass på sykehjem.

– Vi ønsker å gi mest mulig hjelp før de får plass på sykehjem. Først hjemme, og så på det nye trinnet vi vil innføre.

Ordføreren håper også at å samle mange helsetilbud på et sted vil føre til et større fagmiljø.

– Kommunene slåss allerede om helsepersonell. Skal vi klare å få tak i folk, så kan dette være måten å gjøre det på.

Ikke nok helsepersonell

I KS får Tysvær skryt for hvordan de har tenkt å møte eldrebølgen. Styreleder Gunn Marit Helgesen mener eldreomsorg er noe av det viktigste kommunene må ta seg av de neste fire årene. Og en av de største utfordringene.

– Mangelen på helsepersonell merkes godt, og det er stor forskjell i hvor langt kommunene har kommet i planene om hvordan de skal møte eldrebølgen.

– Det er ikke realistisk å øke bemanningen bare til eldreomsorgen. Derfor må det tenkes nytt for å klare å bemanne opp helsetjenesten på en best mulig måte, slik Tysvær gjør.

Statsviter Svein Tuastad ved Universitetet i Stavanger er enig med Helgesen i at eldreomsorg er omtrent det viktigste kommunene holder på med.

Men han etterlyser større debatt i valgkampen om hva eldreomsorgen skal inneholde.

– I skolepolitikken er det mer konkrete og interessante debatter. Gratis SFO, leksefri og skolemåltid for å nevne noe. I eldreomsorgen handler det ofte om private eller offentlige leverandører.

– Floskel som ikke betyr noe

Alle parti har noe om eldreomsorg i sine program. Tuastad mener det enten er for lite konkret eller bare lange smørbrødlister som alle kan være enige i.

– Et parti i Stavanger har et punkt i sitt program om at de skal ha fokus på rekruttering av nytt personell. Det er en floskel som ikke betyr noe. Vi og partiene bør være opptatt av hva vi konkret kan gjøre for å bli bedre, og hva andre gjør galt.

Statsviter Svein Tuastad ved Universitetet i Stavanger. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Det er ikke «gratis lunsj» å samle sammen i større enheter. Det vil gå utover tilbudet et annet sted. Får eldreomsorgen et godt tilbud, så risikerer politikerne å ta fra for eksempel oppvekst. Sånne konsekvenser vil en debatt opplyse oss om, og da kan velgerne ta stilling til hva de synes er best.

Omkamp

Det er to år siden et enstemmig kommunestyre bestemte seg for å bygge helsekvartal. Hvordan det skal se ut, og hvordan hele eldreomsorgen skal organiseres, må det nye kommunestyret ta stilling til.

Nedstrandtunet er et av tre sykehjem i Tysvær kommune. Det ligger fire mil fra kommunesenteret Aksdal. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

– Vi er for helsekvartalet, men vi kan ikke sentralisere alt til kommunesenteret. Vi vil ha levende bygder, og da må vi heller bygge opp tilbudet i Nedstrand enn å bygge det ned, sier SV sin førstekandidat Hildegunn Flengstad.

Hun vil beholde sykehjemsplassene på Nedstrandtunet, et av de tre sykehjemmene kommunen har i dag.

Førstekandidat til Tysvær SV, Hilde Flengstad Foto: Åse Karin Hansen / NRK

På Tysværtunet har 100 år gamle Klara Sørli fått korttidsplass. Hun er mest opptatt av at eldre må få hjelp når de trenger det, og da helst hjemme. For hun har ikke tenkt å bli værende på sykehjemmet, hun skal hjem.

100 år gamle Klara Sørli sier hun har hatt et godt liv. Nå vil hun bo hjemme så lenge hun klarer. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

– Jeg vil være hjemme så lenge jeg kan. Det er flott å bli 100 år, og være frisk og følge med i hodet.

John Narvik er heller ikke så opptatt av hva som skal bygges eller hva det heter, bare han får ønsket sitt oppfylt.

– Får jeg bo sammen med min Astrid i helsekvartalet, spør han Lier.

Det kan fortsatt ikke ordføreren love. Men han gir et løfte til Narvik.

– Jeg lover at jeg skal ta det opp med rådmannen om dere kan få bo sammen, så får vi se hva som skjer.