– Den siktede skulle etter planen avhøres i dag, men har benyttet sin rett til å ikke avgi forklaring, sier politiinspektør Unni Byberg Malmin.

En mann ble i går funnet alvorlig skadet, og kort stund etter ble han erklært død av lege på Åkra i Karmøy kommune.

En mann i 20-årene ble pågrepet i nærheten av åstedet og er siktet for drap.

Malmin forteller at den siktede vil fremstilles for varetektsfengsling på mandag.

Unni Byberg Malmin er politiinspektør i Sør-Vest politidistrikt. Foto: Ingvild Stuedal Taranger / NRK

– Vi vet at de bor i nærheten av hverandre. Det er viktig for den videre etterforskningen å få avklart relasjon og motiv for handlingen, sier Malmin.

Søndag formiddag opplyser politiet at de har gjort beslag av det de mener er drapsvåpenet.

– Vi har funnet det vi mener er drapsvåpenet. Vi jobber for fullt i dag med taktisk og teknisk etterforskning, sier Malmin.

Ikke tatt stilling til skyldspørsmål

Den siktede mannens forsvarer, Sigurd Rønningen, sier at hans klient samtykker til varetektsfengsling.

– Han har forståelse for at politiet trenger tid til å avklare hendelsesforløpet nærmere.

Den siktede mannen har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet.

Sigurd Rønningen er forsvarer til den siktede etter drapet på Åkra i Karmøy kommune. Foto: Ingvild Stuedal Taranger / NRK

– Det er inne en primærpsykiatrisk vurdering av han og det blir sannsynligvis en full rettspsykiatrisk vurdering i forbindelse med spørsmål om tilregnelighet, sier Rønningen.

Politiet rykket ut til stedet etter melding om alvorlig vold fra et vitne på stedet 20.34 lørdag kveld.

Åstedet er utendørs. Politiet og krimteknikere har i natt arbeidet med teknisk og taktisk etterforskning av saken.

Politiet gjennomførte også rundspørring i området i natt. Også hundeekvipasjer har søkt i området. Avdøde er ikke formelt identifisert, men politiet har en formening om hvem han er og er i gang med å varsle pårørende.

Ordføreren i Karmøy kommune, Leiv Arne Marhaug, sier at det er en tragisk hendelse.

– Vi tenker på de etterlatte og berørte. Også særlig de som bor i nærområdet er preget. Det er et sjokk at noe slikt kan skje, sier Marhaug.

Video av hendelsen spres

Politiet er kjent med at det er filmet en video av deler av hendelsen som har blitt delt på sosiale medier.

– Vi oppfordrer personer som mottar denne til å ikke dele den videre, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma.

Malmin bekrefter at de har fått tilsendt en film.

– Vi har fått tilsendt en video som viser deler av et hendelsesforløp. Det er uklart for politiet hvor langt ut i hendelsesforløpet videoen er. I dag har vi kommet i kontakt med personen som skal ha tatt videoen. Han skal vi ha inn i avhør i dag.

Også ordfører Marhaug har registrert at det er en video som nå spres av hendelsen.

– Den bør de som har den slette umiddelbart. Det er tragisk at noen filmer og deler det på sosiale medier. Det er totalt uakseptabelt.

Politiet skal avhøre personen som filmet hendelsen søndag. Foto: Kjell Bua

Soma vil ikke natt til søndag si noe om de to involverte tilhører spesifikke miljø på Karmøy.

– Det må vi komme tilbake til senere. Det er for tidlig å gå ut med opplysninger om det nå, sier han.