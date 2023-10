– Jeg blir ikke lei meg om jeg ikke blir ordfører. Men jeg blir lei meg på vegne av velgerne dersom det ikke blir et klart skifte i politikken, sier Rune Midtun.

Han er Karmøy FrPs ordførerkandidat. Partiet hans fikk nesten 20 prosent av stemmene i Karmøy etter valget, og er kommunens største parti.

Karmøy er én av kommunene der det fortsatt er spenning knyttet opp mot hvem som skal bli ordfører.

Rune Midtun er Fremskrittspartiet sin ordførerkandidat i Karmøy. Han har troa på at han blir neste ordfører. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Uavklart flere steder

Ifølge en oversikt NRK har laget er det 48 kommuner som ikke har kommet til noen avgjørelse. 1 av 7 kommuner i landet der altså.

De andre kommunene er blant andre Oslo, Kragerø, Senja og Karasjok.

Se hele lista:

Kommunene som ikke har valgt ordfører Ekspander/minimer faktaboks Troms og Finnmark: Tromsø

Vardø

Hammerfest

Tjeldsund

Bardu

Dyrøy

Senja

Balsfjord

Lyngen

Storfjord

Skjervøy

Kvænangen

Loppa

Hasvik

Porsanger

Karasjok

Gamvik

Sør-Varanger Nordland: Sømna

Brønnøy

Vevelstad

Alstahaug

Leirfjord

Nesna

Hemnes

Lurøy

Træna

Meløy

Saltdal

Fauske

Evenes

Øksnes

Hamarøy Vestland: Bergen

Askøy Rogaland: Karmøy Agder: Risør

Åmli Vestfold og Telemark: Holmestrand

Færder

Kragerø Viken: Halden

Aurskog-Høland

Nittedal

Nannestad

Krødsherad Oslo: Oslo Innlandet: Søndre Land

Men så lurer du sikkert på: Hvorfor tar det her så lang tid?

Jo. Frp på Karmøy har hatt samtaler med både lokale Karmøylista, Høyre, INP, MDG og Rødt. Nå har de ikke snakket med Høyre på ei stund.

Høyre på sin side har formet en plattform med KrF, Venstre og Senterpartiet. Disse har blant annet hatt samtaler med Arbeiderpartiet.

– Vi sitter rolig i båten akkurat nå, sier FrPs ordførerkandidat.

Kommunestyret i Karmøy i forbindelse med en avstemning. I Karmøy og 47 andre kommuner er det enda ikke klart hvem som skal styre kommunen. Foto: Thomas Halleland / NRK

Flere partier skaper trøbbel

På Karmøy er det med andre ord mange partier å forholde seg til.

Og det er nettopp dét som pekes ut som grunnen til at det enda ikke har blitt avklart hvem som skal styre kommunen i Rogaland de neste fire årene.

– Det er ikke rart de sliter med å komme fram til noe på Karmøy. Det er så mange store partier, sier valgforsker Svein Erik Tuastad.

Svein Erik Tuastad er valgforsker. Han sier mange kommuner sliter med å finne fram til et klart alternativ på grunn av mange store partier. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Han sier det også er tilfellet i flere andre kommuner som ikke har valgt ordfører enda.

– Det kan være mange muligheter til å få et flertall. Jo flere partier i bildet, desto vanskeligere er det å komme til enighet, sier han.

Sittende ordfører Jarle Nilsen er enig med valgforskeren. Nilsen har hatt ordførervervet i Karmøy i åtte år, men partiet fikk bare 15,2 prosent av stemmene under årets valg. En sterk nedgang fra forrige valg.

– En av utfordringene er jo at det største partiet i kommunen har under 20 prosent av stemmene. I Karmøy må det minst fire partier til for å danne flertall uansett, sier Nilsen.

Nåværende ordfører i Karmøy, Jarle Nilsen (Ap). Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Alt er åpent

Arbeiderpartiet har hatt samtaler med både Høyre, KrF, Senterpartiet og Venstre. De siste dagene har partiet hatt møtefri.

– Ser du fortsatt for deg at du kan bli ordfører i Karmøy en periode til?

– Ja, det er et av scenarioene. Men det finnes flere, sier Jarle Nilsen.

Han er opptatt av de partiene som skal styre kommunen, har et godt samarbeidsgrunnlag.

– Men fortsatt er alt åpent, sier Nilsen.

Karmøy er eneste kommunen i Rogaland som ikke har valgt ordfører etter valget 11. september.