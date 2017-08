– Det er helt utrolig at vi vant. Og ikke bare vant vi, vi vant nådeløst over de andre. Det skal ikke gå an, sier administrerende direktør Njål Gaute Solland i Sabi Sushi.

Han jubler over seieren til sushikokk Vladimir Pak. Pak er tidligere kjøkkensjef ved Sabi Sushi på Hinna i Stavanger, og jobber nå på Jonathan Sushi på Fornebu. Denne restauranten er en del av Sabi Sushi-konsernet.

VM i sushi varer i to dager, i tillegg til en hel dag med kvalifisering. Konkurransen er delt inn i to deler, der én dag brukes til en kreativ del og én dag brukes til å vise seg fram i tradisjonell, japansk sushi.

I sistnevnte sjanger er nåløyet ekstra trangt, ifølge Solland. Her må kokkene behandle råvaren på en helt spesiell måte.

– For å vinne må du ha et nådeløst fokus på kvalitet. Pak har trent på dette i mange år. Han har forstått hva japansk sushi er, sier han.

Sabi Sushi i Stavanger har én stjerne i Michelin-guiden.

Les også: Ekstremsushi

Sabi Sushi i Stavanger har en Michelin-stjerne. Restauranten på litt over 20 kvadratmeter har plass til ni gjester. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Deltok for tredje gang

Solland understreker at både presentasjon og selve råvaren er viktig.

– Tilberedning og hygiene utgjør 60 prosent av jobben. Sushien må se bra ut, og det må være ryddig og rent mens kokken jobber. Respekten for råvaren er selvsagt også et sentralt punkt, sier han.

Dette er tredje gang Pak deltar i sushi-VM. Han fikk en 7. plass i 2015, og en 3. plass i fjor.

– Det største man kan oppleve

Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra Vladimir Pak, men lagleder Jonathan Romano sier det er utrolig stort av Pak å vinne.

– Han er sliten og overveldet nå. Dette er det største man kan oppnå som sushikokk, sier Romano på telefon fra Tokyo.

Også Vitaliy Pak, Vladimirs fetter, deltok i VM. Han er kjøkkensjef på Sabi Sushi i Haugesund, og endte blant de 20 beste i konkurransen.

– Det er stort av Vitaliy å komme til finalen, og det er første gang han deltar i VM, sier Romano.