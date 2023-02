Behandlingsrom står tomme etter at helsemyndighetene innførte egenandel for behandling for LAR-pasienter. – Stadig flere dropper ut av terapitimene, sier avdelingssjef for rus og avhengighetsbehandling i Helse Stavanger, Randi Mobæk.

Foto: Cathrine Oftedahl / NRK