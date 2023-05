– Nå fjerner vi egenandelen for LAR-pasientene. Det har vært en usikkerhet og ulik praksis i tjenesten. Det å ikke ha egenandel er med på å fjerne en barriere, så det er jeg veldig glad for å kunne fortelle i dag, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

På en samling i Oslo for fagfolk innen rusfeltet slapp statsråden i dag nyheten om at LAR-pasienter skal slippe å betale for behandlingen.

Onsdag ettermiddag har LAR-pasient Norman Skjæveland møtt opp til sin faste LAR-behandling i Stavanger. For ham er det en stor overraskelse at egenandelen faller bort.

– Jeg er kjempefornøyd, og så glad på vegne av alle andre rusavhengige. Nå kan de få hjelp og ikke slite med å få behandling, sier han.

Skjæveland er helt klar på at oppfølgingen han får, er livsnødvendig.

– Jeg hadde vært død uten LAR-behandling. Jeg har sagt det til behandlerne også. Så lenge jeg går her, klarer jeg å holde fokus og jeg får den hjelpen jeg trenger.

Dette er LAR Ekspandér faktaboks Legemiddelassistert rehabilitering, også kalt LAR, er et landsomfattende behandlingsprogram for personer som er avhengige av opioider, som oftest heroin.

Målet med behandlingen er å øke livskvaliteten til brukerne og få ned tallet på overdoser.

Pasientene som er under rehabilitering får morfinliknende medisiner, enten metadon eller buprenorfin.

Gjennom LAR skal pasientene også få økonomisk veiledning og hjelp til å finne bosted.

Det er 8198 pasienter i LAR per 2021. Kilde: FHI/SERAF/Helse Stavanger

Endrer forskrift

Rent praktisk gjør regjeringen nå en forskriftsendring og fjerner regelen som gjør det mulig for sykehus å ta betaling for LAR-pasienter.

– Vi synes det var riktig å endre regelverket. Det er også en riktig prioritering at LAR-behandling ikke skal ha egenandel, og jeg er veldig glad for at vi bruker de pengene på å fjerne det nå, sier Kjerkol.

Helt siden oppstart for over 20 år siden har behandlingen hos Legemiddelassistert behandling (LAR) for rusavhengige vært gratis.

Men i løpet av de siste årene har flere sykehus innført egenandel på 375 kroner per konsultasjon for disse LAR-pasientene.

Men det har mange ikke råd til, og dropper derfor ut av behandlingen.

LAR-pasient Skjæveland sier den siste tiden har vært tung.

– Vi er mange som sliter med økonomien og måtte kutte ut behandlingen. Da blir det tungt. En rusavhengig alene med hjernen sin, det er den verste kombinasjonen.

Norman Skjæveland og behandler Lene Endresen på LAR-kontoret i Stavanger. Foto: Elise Pedersen / NRK

Har fått A4-livet hun drømte om

– Dette er åpenbart svært gledelig. Vi er veldig fornøyd med at regjeringen tar dette på største alvor.

Det sier Jan Gunnar Skoftedalen, leder av Fagrådet, som er rusfeltets hovedorganisasjon.

– Hva betyr det for LAR-pasientene?

– Det vil redde mange liv, og gjøre mange liv bedre. Dette er den pasientgruppen som har størst nytte av fritak av egenandel. Regjeringen setter inn midlene der de gir størst effekt, sier han.

Klara Veronika Tobiassen mener LAR har endret livet hennes. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Klara Veronika Tobiassen har fått LAR-behandling i flere år. Hun sier hun aldri har hatt det så bra som nå.

– Jeg har et stabilt liv med jobb, leilighet, trening, et stort rusfritt nettverk og kontakt med datteren min. Jeg har A4-livet jeg drømte om, sier hun.

Da egenandelen ble innført, fortsatte Tobiassen med terapitimene. Men hun var ikke i stand til å betale for behandlingen.

– Økonomien er kjempetrang. Det er helt fantastisk at egenandelen nå blir borte, sier hun.

– Hvordan blir A4-livet nå?

– Det blir ganske «nice». Jeg kan betale ned gjelden min fortere, unne meg å gå på kino og kjøpe nye løpesko. Jeg slipper å ligge våken om natta og tenke på egenandelene. Det føles som en stein har falt ut av brystet mitt, sier Tobiassen.

LAR-pasient Klara Veronika Tobiassen har mye uro i kroppen, men kjenner at hun klarer å slappe av når hun kan sette seg ned med tegnesaker. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Vil ikke stå i veien for LAR-pasientene

Rusorganisasjonene hadde møte med regjeringen tidligere i vår. Da lovet regjeringen en snarlig løsning, men påpekte at saken utløste et dilemma om forskjellsbehandling opp mot andre pasientgrupper.

De tre største pasientorganisasjonene her i landet, FFO, LHL og Kreftforeningen har i etterkant gått ut og støttet at denne pasientgruppen bør få fritak for egenandel på behandling.

– Som pasientorganisasjon vil vi absolutt ikke stå i veien for at andre pasientgrupper får best mulig hjelp, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL.