Rolf Martin (75) har ingen planar om å slutte i jobben: – Eg tar fem år av gongen

Direktør i Senter for seniorpolitikk, Kari Østerud, peikar på tre hovudfaktorar som påverkar kor lenge me jobbar:

1. Pensjonsordningar og pensjoneringskulturar.

– Pensjonsreforma har utvilsamt bidrege til auka sysselsetjing for nokre grupper. Ein pensjoneringskultur der det til dømes er forventa at du går av tidleg eller ekstra gunstige senior-sluttpakkar kan på motsett side bidra til å senka avgangsalderen.

2. Individuelle faktorar.

– Helsesituasjonen, personlege preferansar og familieforhold har mykje å seia for avgangsalderen. Uførleik er framleis den viktigaste årsaka til tidlegpensjonering, sjølv om tendensen er minkande. Det er slik at uføreraten har gått ned for dei over 55 år. Dagens 70-åringar har betre helse og høgare utdanning enn tidlegare generasjonars 70-åringar. Dette har utvilsamt bidrege til at fleire jobbar lenger i dag.

3. Forhold knytt til arbeidsplassen.

– Korleis ein har det på jobben er sannsynlegvis den avgjerande faktoren for veldig mange. Kvar enkelt arbeidsplass kan gjera mykje meir for å behalda folk lenger i jobb. Det er godt dokumentert at leiing og personalpolitikk påverkar pensjoneringsåtferda både i positiv og negativ retning.