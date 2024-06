Befolkninga i landet vil øke til 6 millioner i 2040. Det viser Nasjonale befolkningsframskrivinger, som Statistisk sentralbyrå legger fram i dag.

– Akkurat i 2022 var det ingen nye unger i Røyrvik, sier Kennet Tømmermo Reitan.

23-åringen er ordfører i den lille kommunen Røyrvik. I løpet av de ti siste årene har det bare blitt født 33 barn i kommunen.

– I fjor var det veldig bra, i fjor hadde vi tre. Også vet jeg at det blir to i løpet av året.

Men han sier at null barnefødsler i 2022 er noe de kommer til å merke.

– Det vil bli et slag i 2028 hvis ikke det kommer noen innflyttere som er født i 2022.

Ordfører Kennet Tømmermo Reitan sier at de vil stå uten en 1. klasse i 2028 hvis det ikke kommer noen tilflyttere. Foto: Randi Wilsgård / NRK

Vi blir eldre

Tallene fra SSB viser at det fortsatt vil være befolkningsvekst framover, men den vil bli lavere enn i dag. I 2040 vil det bo 6 millioner mennesker i landet. I 2100 vil tallet være 6,2 millioner ifølge framskrivingene.

– Mens Norge har hatt en relativt sterk befolkningsvekst de to siste tiårene, forventer vi lavere befolkningsvekst i de kommende tiårene, sier Ane Tømmerås, demograf i Statistisk sentralbyrå i en pressemelding.

Dette merker de allerede i Røyrvik.

– Mange kommuner snakker om at man kommer til å møte eldrebølgen, vi er i den, sier Tømmermo Reitan.

Til Trønder-Avisa sa han tidligere i år at de fleste innbyggerne i kommunen er mellom 50–60 år gamle og oppover.

Fram til 2045 vil det være flere fødsler enn dødsfall, ifølge framskrivinga. Men overskuddet i fødsler blir mindre fra 2030 og utover. Det skjer fordi antall dødsfall forventes å øke framover. De store etterkrigskullene kommer nå i en alder hvor det er vanligere å dø, skriver SSB.

– Framskrivingene viser at Norge får fødselsunderskudd etter 2045, og at befolkningsveksten da utelukkende drives av innvandring, sier Ane Tømmerås i pressemeldinga.

Et godt miljø

I 2024 vil det bli født to barn i Røyrvik kommune. Ida Skarsten fra Trondheim har nylig født Andor, som bare er 17 dager gammel.

Skarsten trodde hun ville savne byen da hun flytta til Røyrvik.

– En time i Trondheim så lengter jeg tilbake hit igjen.

Nå har hun troa på Røyrvik vil bli et fint sted for Andor å vokse opp.

Mamma Ida Skarsten tror at Andor vil få en fin oppvekst i en bygd der alle kjenner alle. Foto: Randi Wilsgård / NRK

– Det er et veldig tett og fint miljø. Ungene kjenner alle på hele skolen. Jeg tror han får en veldig fin oppvekst her.

– Du er ikke redd for at han skal få for få lekekamerater i framtida?

– Nei, jeg får lage en til da.

Det andre 2024-barnet i Røyrvik er ei jente Ebba Sofia Vannar venter. Hun har termin i starten av juli.

– Jeg tror det blir veldig fint å bo og leve i Røyrvik.

Hun er heller ikke redd for at det blir for få lekekamerater.

– Flere årskull kan leke sammen.

Ebba Sofia Vannar synes det er gode tilbud i Røyrvik med både basseng og bibliotek. Foto: Randi Wilsgård / NRK

Eldre og eldre befolkning

I løpet av det neste tiåret vil befolkningen i Norge bestå av flere eldre personer enn barn og unge. Eldre personer regnes som personer over 65 og barn og unge er de i aldersgruppen 0 til 19 år.

SSB skriver at dette skjer selv om de bruker alternativet for svak aldring, som vil si høy fruktbarhet, lav levealder og høy innvandring. Aldringen av befolkningen er en sterk og tydelig trend.

– I 2050 forventes omtrent en av fem nordmenn å være 70 år eller eldre. Befolkningen over 80 år forventer vi at dobler seg innen 2050 og at de utgjør nesten én million innen 2100, ifølge Ane Tømmerås.

Ane Tømmerås i SSB. Foto: SSB

Befolkningsvekst i år

Det er ikke bare dårlig nytt for Røyrvik. I første kvartal av 2024 hadde de en befolkningsvekst på 20 personer. I alt bor det 423 i kommunen.

– Det er nesten 5 prosent for Røyrvik det. Så akkurat den er jeg ganske stolt av, sier ordfører Kennet Tømmermo Reitan.

Det skyldes at noen familier har flyttet til kommunen, i tillegg til at noen ukrainske flyktninger har blitt registrert som røyrvikinger.

Samtidig ønsker de at enda flere skal komme til distriktskommunen. Tømmermo Reitan kan friste med flott natur, men er klar at de må skape flere arbeidsplasser.

– Hvis det ikke er arbeidsplasser er det heller ikke den siste dytten for å komme flyttende hit.

– Har du barnehageplass til alle?

– Ja, det skal gå veldig bra.