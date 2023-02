Vanskeligere for eldre å få ny jobb

Senter for seniorpolitikk presenterte fredag en ny studie om hvordan eldre opplever det å være arbeidssøker. Den viser at det ligger ekstra mange forberedelser og hardt arbeid bak et jobbskift i moden alder. Det tar dobbelt så lang tid å få ny jobb når du er over 55 år sammenlignet med yngre arbeidssøkere, ifølge SSB. Eldreombud Bente Lund Jacobsen er ikke overrasket.

– Vi har fått mange henvendelser fra eldre arbeidstakere som forteller at de ofte føler seg diskriminert i situasjoner der de søker på jobb, eller på arbeidsplassen. For eksempel der man skal gjennomføre ny kursing og får beskjed om at «du trenger ikke det, for du skal jo snart bli pensjonist.» Eldreombudet mener det må en holdningsendring til for å forstå at eldre arbeidstakere er viktige for samfunnet.