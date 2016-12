Rogaland fylkeskommune sier nei til sammenslåing av Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Det ble vedtatt da Fylkestinget var samlet i Haugesund tirsdag.

Blant dem som er minst glad for det vedtaket, er Haugesund-ordfører Arne-Christian Mohn (Ap). Han varsler nå at byen med 37.000 innbyggere vil melde seg ut av Rogaland.

– På Haugalandet og Sunnhordland at vi rivende redde for å få en ny grense mellom oss, sier Mohn til NRK.

– Grensen som går der i dag er jo bygget for en annen tid, da sjøen var hovedfartsåren.

Følger naboen i nord

For seks dager siden avgjorde Sogn og Fjordane at de ønsker å gå sammen med Hordaland og Rogaland om å danne en ny stor region. I morgen skal Fylkestinget i Hordaland komme med sin avgjørelse.

Ordføreren påpeker at Haugalandet og Sunnhordland har bygget opp et nært samarbeid på tvers av fylkesgrensa, og understreker at Haugesund vil følge naboene i nord dersom valget står mellom dem og Rogaland.

Og Haugesund er ikke alene om å tenke i disse baner, ifølge Mohn. Følgende kommuner på Haugalandet har sagt ja til vestlandsregion: Vindafjord, Karmøy, Tysvær og Bokn. Også på Sunnhordland er det overveldende flertall for storregion.

Melder alle disse kommunene seg ut vil Rogaland revne ved Boknafjorden.

– Rogaland er ikke stort nok alene. Vi ser at regionene slår seg sammen og stikker av med blant annet forskningsmidlene, sier ordføreren.

Døra på gløtt for Hordaland

KrF og Ap i fylkestinget stemte tirsdag først for innstillingen om å bli en del av en stor region på Vestlandet, men da dette forslaget ikke fikk flertall, stemte også KrF og Ap nei til Vestlandsregionen.

I forslaget som ble enstemmig vedtatt, står det at Rogaland skal bestå som eget fylke, men hvis regionene blir tilført nye oppgaver, vil man vurdere å samarbeide med Hordaland.

Sterke følelser, vingling og usikkerhet har preget debatten om Vestlandsregionen i Rogaland. Til tross for pågangsmot fra Arbeiderpartiet og KrF, så sa blant annet fylkesrådmannen og Frp nei til en ny stor region.

Regionreform Ekspandér faktaboks I 2008 avslutta kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa den raudgrøne regjeringa sin regionreform. Planen var å redusera talet på fylke til mellom seks og åtte større regionar.

Regjeringspartia Høgre og Framstegspartiet gjekk i utgangspunktet inn for å avvikla det regionale nivået i norsk forvalting, men etter forhandlingar med støttepartia Venstre og Kristeleg folkeparti valte ein i staden å be fylkeskommunane om å søka samanslåingar.

I juli 2015 bad regjeringa fylkeskommunane om å innleia "nabopraten" for å avklara klimaet for samanslåing av fylkeskommunar.

Våren 2016 legg regjeringa fram forslag til kva oppgåver som bør ligga til det regionale nivået.

Regjeringa ønskjer at fylkeskommunane skal fatta vedtak om samanslåingar innan hausten 2016.

Våren 2017 planlegg regjeringa å legga forslag om nye fylkesgrenser fram for Stortinget.

Samanslåingane som vert vedtatt av Stortinget skal etter planen gjennomførast frå 1. januar 2020.

Dei fire vestlandsfylka Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane skal gjennom Vestlandsrådet gjennomføra samtalar om ein eventuell vestlandsregion.