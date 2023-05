Rødt med rekordmange valglister: Nathalie Olsen (20) er historisk

Nathalie Olsen (20) er historisk. I vinter fikk hun spørsmål om å stille på tidenes første Rødt-liste i Sokndal sør i Rogaland.

– Jeg tenkte først at dette var spennende. Dette var helt nytt for meg. Men så tenkte jeg «ja, ja, hvorfor ikke». Så fikk jeg beskjed om at jeg var listetopp for Rødt. Det var både spennende og merkelig, sier Olsen.

Hun går påbygg på Dalane videregående skole i Egersund. Olsen var ikke i tvil om hvilket parti som var riktig for henne. Det måtte bli Rødt.

– Det var det partiet jeg kjente meg mest igjen i, og jeg er mest enig med standpunktene til Rødt.

Vil gjenta valgsuksess

Rødt gjorde et svært godt stortingsvalg for knapt to år siden, og fikk inn rekordmange ni stortingsrepresentanter. Nå vil partiet fortsette suksessen.

Mímir Kristjánsson, var en av ni Rødt-kandidater som kunne juble for plass på Stortinget etter valget for snart to år siden. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Sokndal i Rogaland er langt fra den eneste nye kommunen der Rødt stiller valglister i høst. Rødt har klart å få til historisk mange valglister.

I 171 kommuner får velgerne mulighet til å stemme på Rødt sine kandidater. Det er 30 flere kommuner enn ved kommunevalget for fire år siden.

I det tradisjonsrike blå fylket Rogaland, der Høyre og Fremskrittspartiet er store partier, øker Rødt fra ni til 16 valglister.

– Vi har hatt en vanvittig vekst i Rogaland over tid. Det er her vi har den største økningen i valglister, slår Mímir Kristjánsson fast, stortingsrepresentant for Rødt fra Rogaland.

Han innrømmer at det har vært en stor oppgave å finne kandidater som vil stille for Rødt ved kommunevalget.

– Det er litt jungeltelegraf, snakke med venner og kjente for å be om tips om hvem som kan tenke seg å stå på vår liste. Så det har vært en jobb å få på plass så mange valglister, innrømmer Kristjánsson.

Rødt er inne i en periode med medvind. Her fra partiets landsmøte i Stavanger i vår. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Tror på Mímir-effekt

Politisk kommentator Tone Sofie Aglen i NRK mener Rødt sin posisjon i Rogaland er spesiell, og at dette kan knyttes til én person.

– Dette er litt utypisk for Rogaland. Men dette kan komme av en Mimir-effekt. Han har vært en veldig synlig person, ikke bare lokalt, men nasjonalt, forklarer Aglen.

Politisk kommentator Tone Sofie Aglen i NRK. Foto: NRK

Samtidig kommer hun med en advarsel overfor Rødt, som over natten kan få mange uerfarne representanter i kommunestyrene etter valget.

– Partier i vekst tiltrekker seg ofte folk med ulik bakgrunn. De kan fort få det vi kaller for voksesmerter. De får en del uerfarne politikere som kan mene ting som er på tvers av partiet, sier Aglen.

Men mannen bak Mímir-effekten er ikke redd for mange nye Rødt-representanter.

– Jeg tenker det bare er en fordel for norsk politikk at det kommer inn litt uerfarne folk. Vi ser jo hvordan det går når de erfarne styrer, kontrer Kristjánsson.

Får erfaring

En av de uerfarne listetoppene som kan bli kommunestyrerepresentant fra høsten av, er altså Nathalie Olsen i Sokndal.

– Dette tar jeg på strak arm. Jeg har mange rundt meg som tar vare på meg og gir meg støtte.

Olsen stiller til valg i Sokndal, der Jonas Andersen Sayed (KrF) ble historiens yngste norske ordfører som 21-åring ved forrige valg. Nå kan 20-åringen fra Rødt slå rekorden.

– Det er ikke målet, men hvor gøy hadde ikke det vært! Jeg satser på at med tiden, god opplæring, og mye erfaring, så kan det kanskje bli en realitet, håper Nathalie Olsen.