– Hvis du har liten båt, vil jeg ikke anbefale å dra på lange turer, sier Alfred Aastrøm, skipsfører på redningsskøyta Kristian Gerhard Jebsen 2.

Meteorologisk institutt har sendt ut et OBS-varsel om ising på sjøen utenfor Rogaland, Agder, Telemark, Vestfold og Østfold.

Ising er når sjøvannet som spruter opp på dekk, fryser til is og blir liggende som en hinne på båten. Vekten av isen påvirker stabiliteten på båten.

En hinne av is hadde lagt seg på dekket av redningsskøyta Kristian Gerhard Jebsen 2 etter overfarten til Sverige.

– Dette kan gjøre at båten begynner å legge seg over på siden, og kommer du til et visst punkt, vil den kantre, sier Aastrøm.

I tillegg kommer faren med såpeglatt båtdekk

Verst utenfor Sørlandet

Det er den uvanlige kombinasjonen med sprengkulde og sterk vind som øker faren for ising.

– Faren er størst utenfor sørlandskysten. Der blåser det stiv kuling, noe som fort gir mye sjø, sier meteorolog Frode Hassel ved Meteorologisk institutt.

Skipsfører Aastrøm og redningsskøyta Kristian Gerhard Jebsen 2 er nå på verft i Göteborg. På den fire timer lange overfarten fra norskekysten til Sverige opplevde de ising.

– Det blåste nordøstlig kuling og med så kalde temperaturer frøs sjøvannet som sprutet opp på dekk. Masta og alt ble dekket av is, sier han.

Alfred Aastrøm, skipsfører på redningsskøyta Kristian Gerhard Jebsen 2. Fotografert da temperaturen var svært mye høyere enn nå. Foto: Jarl Omestad / NRK

Vel framme i Sverige måtte mannskapet gå løs på båten med hakke og hammer.

– Men hadde båten gått saktere, måtte vi ha fjernet isen underveis, sier Aastrøm, som har opplevd verre ising, for eksempel på turer langs Finnmarkskysten.

LES OGSÅ: Reddet etter timer i sjøen midtvinters

– Så kaldt du kan tenke deg

Ifølge meteorolog Hassel blir de nærmeste dagene de kaldeste denne vinteren. Klimaks kommer natt til torsdag.

– Kyststrøkene i Rogaland kan vente seg åtte-ti minus, indre strøk mellom ti og 15 minus, og i fjellet kan det ende på 20 minusgrader, sier han.

Statsmeteorolog Frode Hassel. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Og på toppen av alt kommer den sterke vinden.

– Det blir så kaldt man kan tenke seg, sier Hassel, som legger til at kulda fort kan vare ut neste uke.