– Det er ikkje greitt å senda elevar på ein så rasfarleg veg. Eg håpar derfor det blir gjort noko med vegen, seier rektor ved Fløgstad skule i Sauda, Ellen T. Tangeraas.

Neste veke skal alle sjuandeklassingar i Sauda på leirskule på Gullingen i nabokommunen Suldal. Med 2200 elevar i år er leirskulen i Rogaland den femte største i landet.

For dei som kjem nordfrå, slik som Sauda, er det mest naturleg å køyra via Rødsliane på riksveg 13 i Suldal.

Arild Eskeland / NRK

(Dette bilete, og det i toppen av artikkelen, er frå eit framprovosert ras i samband med den midlertidige rassikringa som skjer i desse dagar).

Ein veg som er så rasfarleg at sjølve rassikringa som skjer nå om dagen kan bli for farleg, ifølge ein geolog.

Vegstrekket blei også kåra til Noregs tredje verste veg av ein fagjury og NRK sitt publikum i 2018.

Nå vurderer skulane i Sauda, saman med bussjåføren, om dei skal senda elevane på rasvegen eller velja ei alternativ rute. Rektor Tangeraas er opptatt av at det skal vera trygt for elevane.

– Dette har det blitt snakka om på skulen. At vegen er rasfarleg.

– Uroa for ungane sine

Busselskapet som køyrer mange av leirskuleelevane har fått signal om uroa foreldre.

Dagleg leiar i Suldalsbussen, Per Arne Fisketjøn. Foto: Eirik Waage / NRK

Det er dei som bur lengst vekke frå Suldal, i Sunnhordland, som er mest uroa, ifølge dagleg leiar i Suldalsbussen, Per Arne Fisketjøn.

– Dei har fått med seg rasfaren i nyheitene. Då blir dei uroa for ungane sine. Dette er gjerne foreldre som sender ungane ein gong i livet på denne strekninga, mens dei som går på den lokale skulen på Sand må reisa på rasvegen to gonger til dagen.

– Kva fortel det at foreldre som sender ungane ein gong i livet på rasvegen er uroa?

– Det positive er at du får forståing for den rasfarlege vegen ut over kommunegrensene. Det negative er den uroa dei har.

Bussjåføren påpeikar at det går an å køyra via fylkesveg 632 via Jøsenfjorden, både for dei som kjem sørfrå og nordfrå, for å komma til Gullingen.

Gullingen leirskule i Rogaland er den femte største i landet og tar imot elevar frå Rogaland og Sunnhordland. Foto: Gullingen leirskule

Kvifor går det så mange ras i Suldal? Ekspandér faktaboks Slik forklarer geolog i Vegvesenet, Simon Løvås, dei hyppige rasa i Suldal: Vegen: Den forholdsvis hyppige skredaktiviteten i området kan i hovudsak forklarast med at det er mykje veg som ligg utsett til i bratte fjellsider.

Den forholdsvis hyppige skredaktiviteten i området kan i hovudsak forklarast med at det er mykje veg som ligg utsett til i bratte fjellsider. Forvitring: Bergoverflata er forvitra og full av sprekker. Forvitringa er både kjemisk (ned på mineralnivå) og mekanisk.

Bergoverflata er forvitra og full av sprekker. Forvitringa er både kjemisk (ned på mineralnivå) og mekanisk. Rotspreng: På det mest rasutsette strekket går vegetasjonen heilt opp til fjelltoppen. Planter etablerer seg i sprekkar, og ein kan få noko me kallar for rotspreng. Røtene veks og bidreg til at sprekkane blir større. Når det er snakk om større tre, kan vinden få dei til å vaia. Då vil røtene i tillegg fungera som ein jekk i sprekkane.

På det mest rasutsette strekket går vegetasjonen heilt opp til fjelltoppen. Planter etablerer seg i sprekkar, og ein kan få noko me kallar for rotspreng. Røtene veks og bidreg til at sprekkane blir større. Når det er snakk om større tre, kan vinden få dei til å vaia. Då vil røtene i tillegg fungera som ein jekk i sprekkane. Styrtregn: Det som også skjer i desse sprekkene er at vatn samlar seg når det er styrtregn. Dette legg trykk på flaka ut mot vegen.

Det som også skjer i desse sprekkene er at vatn samlar seg når det er styrtregn. Dette legg trykk på flaka ut mot vegen. Frysing og tining: Temperaturen ligg ofte rundt nullpunktet, og då vil ein få hyppig frysing og tining av vatn i sprekkene.

Temperaturen ligg ofte rundt nullpunktet, og då vil ein få hyppig frysing og tining av vatn i sprekkene. Kombinasjonen: Summen av dei drivande kreftene vil over tid bli større enn dei stabiliserande kreftene. Når det går ras, kan kombinasjonen av mange ulike faktorar over tid som vere den utløysande årsaka.

Vurderer å droppa rasvegen

Gullingen leirskule har også fått spørsmål frå foreldre som lurer på om dei må køyra rasvegen.

Rektor ved Gullingen leirskule, Jan Erik Kristensen. Foto: MORTEN WIIK LARSEN

Rektor ved skulen seier dei nå vurderer å droppa det rasutsette vegstrekket og heller bruka fylkesveg 632. Uansett kor trafikken kjem frå.

– Eg har vore i kontakt med busselskapet om dette. Dette må vurderast ut frå omsynet til tryggleiken for passasjerane, seier rektor og leirskulelærar Jan Erik Kristensen.

– Er det forsvarleg å bruka denne vegen når det finst alternative ruter?

– Eg vurderer det som trygt når vegen er open. Skulebussane i Suldal køyrer også dagleg på strekninga.

Ordføraren i Suldal forstår at foreldre er redde for å senda elevar med buss på den verste rasvegen i Rogaland.

– Dette viser alvoret i saka. Folk i Suldal er også engstelege. Dette er kvardagen vår, seier ordførar Gerd Helen Bø (Sp).