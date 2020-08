Sundag skjedde det igjen. Svære steinblokker raste ned i vegbanen i Rødsliane i Suldal. Mange av blokkene er store nok til å knusa ein bil og ta menneskeliv.

Vegstrekket der raset gjekk blei i 2018 kåra til Noregs tredje verste veg av ein fagjury og NRK sitt publikum. Sidan den gong har det gått mange nye ras, men ingen rassikringstiltak er sett i verk på strekket.

Nå vurderer likevel Vegvesenet om det er mogleg å setja inn strakstiltak, som eit fanggjerde.

Men den jobben kan bli for farleg.

– Det ligg stein i skredbanen

Geologar har nemleg undersøkt rasområdet med drone. Sjølv om vegen har opna, så gir dronebilda grunn til bekymring.

– Det ligg framleis mykje laus stein i skredbanen. I tillegg er det fleire aktive løyseområde i fjellsida, seier geolog Simon Løvås frå Vegvesenet.

Rødsliane: Nede til høgre i bilde kan du sjå området der dei siste rasa har gått. Det er her det kan vera for risikabelt å jobba. Biletet til venstre er frå raset i helga. Foto: Vegvesenet

Paradoksalt nok kan det bety at å setja opp eit fanggjerde vil bli ein for risikabel jobb. Risikovurderinga går då på kor trygt det er å ha folk på arbeid over lengre tid i det rasfarlege området.

Geologen understrekar at det ikkje er bestemt kva som vil skje vidare, men slår fast at det utan skredsikring vil koma meir stein ned.

Geolog Simon Løvås i Statens vegvesen. Foto: Privat

– Eg håpar at det kjem pengar slik at det kan setjast i verk omfattande skredsikring. Folk som bur her fortener ein tryggare veg, seier han.

Berre nokre timar etter intervjuet melde lokalavisa Suldalsposten at det hadde kome meir stein ned i vegbanen.

Ein gjennomgang av NRK sitt eige bildearkiv på nett viser at livsfarlege ras er ein del av kvardagen på Riksveg 13 i Suldal kommune.

2009: Raset stenger nesten heile løpet til Falkalitunnelen. Foto: Rune Stumo/Statens vegvesen 2011: Dette snøraset gjekk mellom Sand og Jelsa og tok ein bil. Ingen blei skadde. Foto: Odd Iversen / Vegvesenet 2013: Den største steinblokka var over 20 kubikkmeter då raset gjekk her ved Suldalsvatnet. Foto: Per Einar Klungtveit / Vegvesenet 2015: Dette gjekk ved Osebergtunnelen. 2018: Desse enorme steinane kom ned ved Kilane/Vågane i Erfjord. Foto: Siri Førland / Suldalsposten 2018: Dette raset gjekk ved Suldalsvatnet. 2019: Raset var rundt 100 meter langt, og det var ein stad mellom 50 og 100 kubikk med stein som raste ned i vegbanen. 2020: Tidlegare i sommar raste ei svær steinblokk ut i vegen sør for Nesflaten. Foto: Erling Rognskog 2020: Her er det siste raset som har gått i Suldal i sommar. Måndag raste det på ny i same område. Foto: Statens vegvesen

Håper på prioritering i NTP

I desse dagar reiser samferdselsminister Knut Arild Hareide rundt i landet for å få innspel til ny Nasjonal transportplan (NTB). Torsdag skal han til Stavanger for å diskutera prioriteringane som er spelt inn frå Rogaland.

Frå før ligg Riksveg 13 Lovraeidet – Rødsliane inne i siste del av transportplanen. Det betyr rassikring og fire kilometer tunnel tidlegast i 2024.

28. juli raste det ut ei stor steinblokk her ved Nesflaten. Her blir ho sprengt vekk. Du trenger javascript for å se video. 28. juli raste det ut ei stor steinblokk her ved Nesflaten. Her blir ho sprengt vekk.

Stortingspolitikar frå Senterpartiet, Geir Pollestad, meiner dei siste rasa viser at dette må skje tidlegare.

Geir Pollestad (Sp) meiner det straks må skje noko i Suldal. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det hastar med å få gjort desse utbetringane. I alt for mange år har det ikkje skjedd noko på riksveg 13. Eg håper det kan skje noko allereie før NTP skal behandlast i vår, seier Geir Pollestad.

Men dersom det ikkje blir omprioriteringar dette året, meiner Pollestad at det i alle fall bør ligga inne pengar til rassikring i den første fireårsperioden, som startar i 2022.

Hareide har ennå ikkje svart på førespurnaden frå NRK Rogaland.

Kvifor går det så mange ras i Suldal? Ekspandér faktaboks Slik forklarer geolog i Vegvesenet, Simon Løvås, dei hyppige rasa i Suldal: Vegen: Den forholdsvis hyppige skredaktiviteten i området kan i hovudsak forklarast med at det er mykje veg som ligg utsett til i bratte fjellsider.

Den forholdsvis hyppige skredaktiviteten i området kan i hovudsak forklarast med at det er mykje veg som ligg utsett til i bratte fjellsider. Forvitring: Bergoverflata er forvitra og full av sprekker. Forvitringa er både kjemisk (ned på mineralnivå) og mekanisk.

Bergoverflata er forvitra og full av sprekker. Forvitringa er både kjemisk (ned på mineralnivå) og mekanisk. Rotspreng: På det mest rasutsette strekket går vegetasjonen heilt opp til fjelltoppen. Planter etablerer seg i sprekkar, og ein kan få noko me kallar for rotspreng. Røtene veks og bidreg til at sprekkane blir større. Når det er snakk om større tre, kan vinden få dei til å vaia. Då vil røtene i tillegg fungera som ein jekk i sprekkane.

På det mest rasutsette strekket går vegetasjonen heilt opp til fjelltoppen. Planter etablerer seg i sprekkar, og ein kan få noko me kallar for rotspreng. Røtene veks og bidreg til at sprekkane blir større. Når det er snakk om større tre, kan vinden få dei til å vaia. Då vil røtene i tillegg fungera som ein jekk i sprekkane. Styrtregn: Det som også skjer i desse sprekkene er at vatn samlar seg når det er styrtregn. Dette legg trykk på flaka ut mot vegen.

Det som også skjer i desse sprekkene er at vatn samlar seg når det er styrtregn. Dette legg trykk på flaka ut mot vegen. Frysing og tining: Temperaturen ligg ofte rundt nullpunktet, og då vil ein få hyppig frysing og tining av vatn i sprekkene.

Temperaturen ligg ofte rundt nullpunktet, og då vil ein få hyppig frysing og tining av vatn i sprekkene. Kombinasjonen: Summen av dei drivande kreftene vil over tid bli større enn dei stabiliserande kreftene. Når det går ras, kan kombinasjonen av mange ulike faktorar over tid som vere den utløysande årsaka.

Skuleveg

Partifelle og Suldal-ordførar Gerd Helen Bø (Sp), er samd. Å kjempa for pengar til rassikring er ein stor del av kvardagen hennar.

– Det er i grunnen ras som står i hovudet mitt heile vegen. Slik er det å vera ordførar i Suldal, seier Bø, som også er med i Nasjonal rassikringsgruppe.

Steinblokka blei sprengt, og flaket som er att i fjellsida har blitt sikra med 46 boltar. Det trengst likevel meir sikring også i dette området, ifølgje geolog Simon Løvås. Foto: Statens vegvesen

Og samstundes som rasa kjem jamleg, auka også trafikken då Ryfast-tunnelen opna i slutten av 2019. Dei to første månadane i år var det 16 prosent fleire bilar som passerte Vegvesenet sitt teljepunkt på Lovra, samanlikna med i fjor.

At vegen også er skuleveg for ungdomsskuleelevar, som køyrer buss her to gonger dagleg er noko innbyggjar i kommunen, Åshild Vetrhus, er bekymra for.

– Eigentleg prøver me som bur her å ikkje tenkja på det, men det blir jo litt vanskeleg når du ser lause steinblokker henga over vegen, seier ho.