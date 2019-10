Onsdag klokka 18 starter årsmøtet til FNB. Møtet skal holdes på ett av hotellene i Stavanger sentrum, og er åpent for alle medlemmer. Men pressen slipper ikke inn på møtet, ifølge leder Frode Myrhol.

Han skriver i en SMS til NRK at møtet blir lukket, fordi det er et medlemsmøte. På hjemmesiden til partiet står det at møtet er et årsmøte der det blant annet skal velges nasjonal leder for de neste to årene og en programkomité for nasjonal politikk.

Myrhol har foreløpig ikke svart på hvorfor han kaller det er medlemsmøte overfor NRK, mens det på hjemmesidene er kalt inn til årsmøte.

– Uvanlig praksis

Statsviter Svein Tuastad ved Universitetet i Stavanger (UiS) mener det FNB kaller et årsmøte, minner mer om et landsmøte.

– Uansett er det er en nasjonal partisamling som skal vedta nasjonal politikk, og da er det veldig uvanlig å lukke møtet for pressen, sier han til NRK.

– UVANLIG PRAKSIS: Statsviter Svein Tuastad er i stuss over at FNB velger å lukke årsmøtet sitt. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Tuastad mener det er to grunner til at det er uvanlig:

– For det første er et slikt møte en måte å vise fram partiet og politikken på. Flere partier kan vise til gode meningsmålinger etter et landsmøte. For det andre er det en god demokratisk skikk å holde møtet åpent. Da viser man at man ikke har noe å skjule, sier han.

– Hvorfor tror du FNB velger å lukke møtet?

– Det er en rett de har, de kan vurdere det dit hen at det er best å lukke møtet. Jeg tror at man i partiet forventer mye bråk og tull på møtet, og at dette vil ta seg dårlig ut. Men da kan man fort ende opp med rykter og lekkasjer rundt møtet, og det er kanskje heller ikke så klokt.

Fylkeslag boikotter årsmøtet

Etter at FNB gjorde et brakvalg i september, har det stormet innad i partiet. Medlemmer har blitt ekskludert i Klepp, Oslo og Sandnes, og skittentøyvasken har blitt tatt i offentligheten. For kort tid siden bestemte de sentrale politikerne Alexandra Lind og Ellen Karin Moen i FNB Sandnes seg for å begrave stridsøksen etter en langvarig konflikt.

Ifølge Bergens Tidende (BT) vil både Vestland FNB og Viken FNB boikotte årsmøtet onsdag kveld. Fylkesleder Knut Inge Andersen i Vestland FNB sier til BT at de ikke har fått noen innstilling fra valgkomiteen om hvem den nye nasjonale lederen for partiet skal bli.

Han tror ikke det blir noen stor delegasjon fra Vestland FNB på årsmøtet.

– Jeg kjenner bare til en person fra Bergen som har tenkt å dra. Jeg skal ikke på det møtet, sier Andersen til BT.